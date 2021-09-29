SGK borçlarının yapılandırılmasında son 2 gün

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, 09 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılacak SGK borçları için son başvuru tarihinin 30 Eylül 2021 olduğunu hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

İl müdürü Mehmet Uzun, açıklamada 30 Eylül Perşembe gününe kadar yapılandırma için başvuruların yapılması gerektiğini belirterek, yapılandırma kapsamına giren borçlar, ödeme şekilleri gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

Uzun, kapsama giren borçlar konusunda, “2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, 30/04/2021 tarihi ve öncesine ait olan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞKUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğan borçları, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek5 ve Ek6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48ncımadde kapsamında taksitlendirilen borçları, yapılandırılmaktadır. 30/04/2021 ve öncesinde tamamlanmış ve fark prim borçlarının 30.11.2021 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan özel bina inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin fark prim borçları da yer almaktadır” dedi.

Ödenecek ve silinecek borçlar

Yapılandırmanın ardından ise vazgeçilecek ve ödenecek borçlarla ilgili de bilgi veren Uzun, “2021Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları aslının, 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının ise 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3’ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde GSS borçları silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 30/09/2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitinin en son30.11.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde hesaplanan YİÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçları 6,9,12,18 taksitle 2 ayda bir olmak üzere ödenebilecektir” şeklinde konuştu.

30.09.2021tarihine kadar başvuru yapılabileceğini hatırlatan Uzun, başvuru yerleri hakkında ise, “İşverenler, prim ve ilgili borçları için esigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye, BAĞKUR (4/b) sigortalıları prim borçları için edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM’ye, Kamu İdarelerinin (4/c) borçluları için esigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na, Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, esigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye başvuru yapılabilecektir. BAĞKUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye 30.09.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Yapılandırma avantajları

Müdür Uzun borçları yapılandırmanın avantajları konusunda ise, “Borçların gecikme zammı ve gecikme cezası silinmekte YİÜFE’ye göre güncellenen borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan YİÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödenmesi halinde ise yüzde 50’si silinmektedir. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmemektedir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılmaktadır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmamaktadır. Yapılandırma da ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanılmaktadır. Borcu yapılandıranların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilmektedir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilmektedir” şeklinde konuştu.

İhale ve inşaat iş yeri borçları

Mehmet Uzun, ihale ve inşaat iş yerleri borçları hakkında ise, “Tüm borçlarının tamamının peşin veya taksitle ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilebilmektedir. Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilmektedir” dedi.

Yapılandırmanın bozulmaması için gerekenler konusunda ise SGK Müdürü Uzun, “Yapılandırmanın devamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisindeen fazla 2 taksit ödemesinin aksatılabileceği, 2’den fazla taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ancak taksitli ödemelerde (taksit tutarının yüzde 10’unu geçmemek üzere) 10 TL tutarındaki eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir” şeklinde konuştu.

Uzun bağkur prim borçlularının yapılandırmadan faydalanabileceğini hatırlatarak, “Prim borcu bulunan BağKur sigortalılarının borçlarını 30/11/2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde, 30/04/2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri 30/11/2021tarihinde re’sendurdurulacakve prim borçları silinecektir.Talep edenlerin durdurma işlemi ise 30/11/2021 tarihini beklemeden talep tarihlerinde durdurulmaktadır. Faaliyetleri devam edenlerin ise sigortalılıkları tekrar01/05/2021tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Başvurusuz silinecek borçlar

Uzun, 30 Nisan 2021’den önce bağkur prim borcu bulunanların SGK’ya gelmelerine ve talepte bulunmalarına gerek kalmadan, 30 Kasım 2021 tarihinde borçlarının sistem tarafından otomatik olarak silineceğini, GSS prim borcu olanların da, başvuru gibi herhangi bir şart aranmadan borçların faizinin otomatik olarak silindiğini GSS prim aslı borçlarının ise en geç 31/12/2021 tarihine kadar bankalardan ödenmesi gerektiğini de kaydetti.

Yapılandırma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyleyen Uzun, “Bu yapılandırma bir fırsattır. Ancak borçlularımızın Kuruma gelmeden mümkün olduğu kadar başvurularını internet üzerinden edevlet veya esigorta aracılığı ile yapmalarının çok isabetli olacaktır. Gerek teşviklerden faydalanmak için işverenlerin gerekse sağlıktan faydalanmak için BağKur ve GSS borçlarını yapılandırmaları ve zamanında ödemeleri gerekmektedir. Borçlarını taksitli olarak yapılandıranların taksit ödemelerini aksatmamaları gerekir. Unutmamak gerekir ki, taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılmalıdır” diye konuştu.

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