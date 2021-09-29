Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, hızlı girdiği virajda köprülü kavşağın duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Yakup Üstündağ (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi´nde meydana geldi. Yakup Üstündağ, hızlı girdiği virajda plakası öğrenilemeyen motosikleti ile köprülü kavşak içerisindeki duvara çarptı. Ağır yaralanan Üstündağ, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yakup Üstündağ, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yakup Üstündağ´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-09-29 11:51:25



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