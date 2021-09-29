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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada

DHA

Cep telefonu hırsızlığı kamerada


Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yapan 3 şüpheli, güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerine gelen 3 kişi, telefon almak istediklerini söyledi. Cep telefonlarını inceleyen şüphelilerden biri, aldığı telefonu fark ettirmeden cebine koydu. Bir süre daha farklı telefonları inceleyen şüpheliler, daha sonra bir telefon satın alarak iş yerinden ayrıldı. Şüpheliler ayrıldıktan sonra tezgahı düzenleyen çalışan, telefonlardan birinin olmadığını fark etti. Çalışanın durumu bildirdiği iş yeri sahibi Halil İbrahim Yaşar, güvenlik kameralarını inceledikten sonra polisten yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri eşkali belirlenen ve kimlikleri açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelileri, ilçe merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-09-29 13:05:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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