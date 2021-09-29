GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

İHA

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi, 20202021 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 107 öğrenci, mezun olarak diploma aldı.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Köksal,pandeminin neden olduğu olumsuz etkilerinden bahsederek etkilerinin üzün süre daha devam edeceğini belirtti. Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Selma Köksal, “Sağlık, ekonomi, sosyal hayat, yeni yaşam biçimleri gibi alanlarda gençlerimizi farklı bir alan bekliyor. İnsan sağlığını ve verimlilik psikolojisini derinden etkileyen, pek çok sakıntıya ve acıya neden olan, ekonomileri derinden sarsan ve değiştiren bu süreçte öğrencilerimiz hem etkilerine maruz kaldı hem de büyük ölçüde yüz yüze eğitimden mahrum kaldılar. Tüm bu zorlukların karşısında akademisyenlerimizin üstün çabaları ve desteği, velilerimizin fedakârlıkları, öğrencilerimizin gayretleriyle eğitim süreçleri başarıyla tamamlandı. Genç arkadaşlarımıza meslek ve sanat hayatlarında başarılar ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Köksal konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Fakültemiz, Gaziantep’i, gerek birey gerek iş insanı olarak onurla temsil edeceklerini yürekten inanıyorum. Ülkemize, kültür, sanat ve iş hayatına önemli katkılar sunacağınıza, etik değerlerimizin öne çıkararak üretime devam edeceğinize inancım sonsuz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Ülkemizin geleceğini, gençlerimizin yetişmesinde değerli katkılarından dolayı ve fedakâr ailelerine teşekkür ediyorum. Bin bir zorlukla, acılarla ve fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarını minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin ilkelerine ve gelecek yaşamlarımızda da koruyacağımıza, ülkemizin hak ettiği saygın, demokratik, bilimsel, artistlik, insani değerlerin sevgi ve saygıyla korunduğu yeni ve güçlü bir Türkiye oluşturulmasına büyük katkılar sunacağınıza inanıyorum.”
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Demir, Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer ve Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh’un konuşmalarından sonra öğrenciler adına konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Nazlı Belgin Akıncı ise mezun olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Nazlı Belgin Akıncı, “Bugün hepimiz mezun oluyoruz. Ben size örnek olayım. Bundan sonra lütfen öğrenmeyi bırakmayın. Okuyun, çalışkan olun ve hayalleriniz olsun. Onların gerçekleşmesi için çalışın. Size negatif enerji veren ve size başaramayacağınızı söyleyen herkesten uzak durun. Girişimci olun ve korkmayın” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Başkan Şahin konaklama ihtiyacı giderilen öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şahin konaklama ihtiyacı giderilen ...
Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de Fuarda 28 yazar ve ünlü isim kitap dostları ile buluşacak
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı ...
Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü
Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü ...
Kızı kaçıramayınca ailesine saldırdılar
YEREL HABERLER Kızı kaçıramayınca ailesine saldırdılar
Tedavi gören asker ve hastalara pijama takımı hediye edilecek
YEREL HABERLER Tedavi gören asker ve hastalara pijama takımı hediye ...
SGK borçlarının yapılandırılmasında son 2 gün
YEREL HABERLER SGK borçlarının yapılandırılmasında son 2 gün
(Özel) Yüksek proteinli mısır silajı daha fazla verim sağlıyor Hasadına başlanan yemlik silajlar fiyatıyla hem çiftçiyi hem de besicileri memnun ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Yüksek proteinli mısır silajı daha fazla verim ...
Toplu taşıma araçlarında duygulandıran anons Otobüse binerken kartlarını okutan şehit yakınları ile gazileri "Vatan size minnettar" anonsu karşılıyor
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında duygulandıran anons Otobüse ...
Gaziantep’te muhtarlar için futbol ligi düzenledi
YEREL HABERLER Gaziantep’te muhtarlar için futbol ligi düzenledi
Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ...
İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar
YEREL HABERLER İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den GGC yönetimine tebrik Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Ustalık dönemi çok daha başarılı geçecek"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den GGC ...
MHP’nin doktor milletvekilinden kanserle mücadele önerileri
YEREL HABERLER MHP’nin doktor milletvekilinden kanserle mücadele ...
Gaziantep'te 35 bin öğrenci 'Akif' filmini izleyecek Filmi izleyecek öğrencilerin biletini valilik, ulaşımını ise belediye sağlayacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te 35 bin öğrenci 'Akif' filmini ...
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
YEREL HABERLER Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: "Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi çok olunca biz ne yapalım" "Ne çekiyorsunuz, cinayet mi işledik" Adliyeye sevk edilen kadınlardan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: "Günde ...
Başkan Fadıloğlu, Yamaçoba Sosyal Tesisini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, Yamaçoba Sosyal Tesisini inceledi
Duygu Delen davasında sanıktan tutukluluğa devam kararına alkışlı tepki
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında sanıktan tutukluluğa devam ...
Duygu Delen davasında 5’inci duruşma görüldü Sanık Mehmet Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında 5’inci duruşma görüldü Sanık ...
Cerablus´ta bombalı terör saldırıları: 14 yaralı
YEREL HABERLER Cerablus´ta bombalı terör saldırıları: 14 yaralı
Gaziantep'te şölen havasında yarışma
YEREL HABERLER Gaziantep'te şölen havasında yarışma
(Özel) Odun fiyatları yükseldi
YEREL HABERLER (Özel) Odun fiyatları yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.