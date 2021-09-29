Merkez Bankası Restorasyon Projesi süreklilik ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkez Bankası Restorasyon Projesi süreklilik ödülü

İHA

Merkez Bankası Restorasyon Projesi süreklilik ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Merkez Bankası Restorasyon Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan aldı.
Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’in kültürel değerlerini korumak amacıyla kentin farklı noktalarında tarihin birçok noktasına ışık tutacak çalışmalar yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğince (TKB) gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda uzun yıllardır şehirde yürüttüğü bütüncül koruma stratejisini neticeye kavuşturacak projelerle süreklilik sağladığı ve Merkez Restorasyon Projesi’yle Cumhuriyet Dönemi mirasını yaşattığı için Süreklilik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödülü, aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği’nin genel sekterlik görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan aldı. Merkez Bankası binası, Cumhuriyet Dönemi mimari yapısını, dönemin mimari özelliklerini, sanat anlayışını yansıtması ve ildeki ilk bankalardan biri olması dolayısıyla son derece önemli olup hazineye ait olan yapının sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Büyükşehir Belediyesi bünyesine dahil edildi, Para Müzesi ve Dijital Kütüphane yapılmak üzere projelendirildi. Böylelikle binanın özgün plan şemasının ve cephe düzeninin korunması, mekânın niteliğini oluşturan özgün mimari elemanların yerinde korunması sağlanarak niteliksiz ekler kaldırılacak, yapı özgün planına kavuşturulacak.
Yarışmaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 33 belediye katılım sağladı. 33 uygulama ve 28 proje dalında toplamda 61 proje ile belediyeler yarışmaya başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 7 Proje, 7 Uygulama ve 7 Süreklilik, 10 Başarı Ödülü sahiplerini buldu.
TKB, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’yla kentleşme sürecinin getirdiği olumsuzlukları azaltmak, gelecek kuşaklara doğal, kültürel ve çevre bırakılarak sürdürülebilir kılmasını amaçlarken aynı zamanda sağlıklı bir koruma politikasıyla tarihsel mirası sosyal yaşama katmayı ve bütünleştirmeyi hedefliyor. TKB, bu bağlamda kültürel birikim ve değerleri süreç içinde farklılaşan değerler ile bütünleşerek yaşanabilir çevreler yaratmayı ilke ediniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Başkan Şahin konaklama ihtiyacı giderilen öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şahin konaklama ihtiyacı giderilen ...
Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı Şahinbey'de Fuarda 28 yazar ve ünlü isim kitap dostları ile buluşacak
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı ...
Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle duvara çarpan Yakup öldü
Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alt geçit duvarına çarpan genç motosiklet sürücüsü ...
Kızı kaçıramayınca ailesine saldırdılar
YEREL HABERLER Kızı kaçıramayınca ailesine saldırdılar
Tedavi gören asker ve hastalara pijama takımı hediye edilecek
YEREL HABERLER Tedavi gören asker ve hastalara pijama takımı hediye ...
SGK borçlarının yapılandırılmasında son 2 gün
YEREL HABERLER SGK borçlarının yapılandırılmasında son 2 gün
(Özel) Yüksek proteinli mısır silajı daha fazla verim sağlıyor Hasadına başlanan yemlik silajlar fiyatıyla hem çiftçiyi hem de besicileri memnun ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Yüksek proteinli mısır silajı daha fazla verim ...
Toplu taşıma araçlarında duygulandıran anons Otobüse binerken kartlarını okutan şehit yakınları ile gazileri "Vatan size minnettar" anonsu karşılıyor
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında duygulandıran anons Otobüse ...
Gaziantep’te muhtarlar için futbol ligi düzenledi
YEREL HABERLER Gaziantep’te muhtarlar için futbol ligi düzenledi
Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ...
İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar
YEREL HABERLER İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den GGC yönetimine tebrik Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Ustalık dönemi çok daha başarılı geçecek"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den GGC ...
MHP’nin doktor milletvekilinden kanserle mücadele önerileri
YEREL HABERLER MHP’nin doktor milletvekilinden kanserle mücadele ...
Gaziantep'te 35 bin öğrenci 'Akif' filmini izleyecek Filmi izleyecek öğrencilerin biletini valilik, ulaşımını ise belediye sağlayacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te 35 bin öğrenci 'Akif' filmini ...
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
YEREL HABERLER Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: "Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi çok olunca biz ne yapalım" "Ne çekiyorsunuz, cinayet mi işledik" Adliyeye sevk edilen kadınlardan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: "Günde ...
Başkan Fadıloğlu, Yamaçoba Sosyal Tesisini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, Yamaçoba Sosyal Tesisini inceledi
Duygu Delen davasında sanıktan tutukluluğa devam kararına alkışlı tepki
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında sanıktan tutukluluğa devam ...
Duygu Delen davasında 5’inci duruşma görüldü Sanık Mehmet Kaplan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında 5’inci duruşma görüldü Sanık ...
Cerablus´ta bombalı terör saldırıları: 14 yaralı
YEREL HABERLER Cerablus´ta bombalı terör saldırıları: 14 yaralı
Gaziantep'te şölen havasında yarışma
YEREL HABERLER Gaziantep'te şölen havasında yarışma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.