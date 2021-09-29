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Pediatrik Cerrahi Bölümü Gaziantep’te hizmete başladı Gaziantep’te hizmete giren Pediatrik Kalp Damar Cerrahi bölümünde 3 günde 3 bebek başarılı bir şekilde ameliyat edildi

İHA

Pediatrik Cerrahi Bölümü Gaziantep’te hizmete başladı Gaziantep’te hizmete giren Pediatrik Kalp Damar Cerrahi bölümünde 3 günde 3 bebek başarılı bir şekilde ameliyat edildi

Türkiye’de yapılan istatistiklerde bebek ölümlerinin en fazla yaşandığı illerden biri olarak belirlenen Gaziantep’te, Pediatri Kalp Damar Cerrahi bölümü hizmete başladı. Son 3 günde 3 başarılı ameliyat yapılan bölümle çocuk ölümler ve il dışına sevklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleri ile Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Pediatri Kalp Damar Cerrahisi bölümü açılarak hizmete başladı. Son 3 günde biri 6 aylık olmak üzere 3 bebeği ameliyat eden ekibe İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Numan Ali Aydemir destek verdi.
Kentte artık Pediyatrik Kardiyoloji ameliyatlarının gerçekleşeceğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, hastanenin kent dışında çevre iller ve Suriye’ye de hizmet edeceğini söyledi.
İl Sağlık Müdür Dr. Tiryaki, “Yeni şeyler üretme, kazandırma ve sağlık alanında daha ileriye götürmek adına bir takım çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızdan bir tanesinde meyvesini bugün alıyoruz, şuan Gaziantep’imizdeki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bugün ilimizde ilk defa Kalp Damar Cerrahisi alanında bir çalışma yürütüldü. İstanbul Siyami Ersek Hastanesi’nden Numan hocamızın katkılarıyla Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi alanında ameliyatlar gerçekleştirildi. Bu artık ilimizde devam edecek bir süreç, hocamız bize eşlik etmek için geldi daha sonrada bir takım ameliyatlara da eşlik edecekler. İlimizde bundan sonra Pediatrik Kardiyolojik alanında ameliyatlar gerçekleştirebilecek düzeye geldik. Bu sadece Gaziantep içinde değil çevredeki diğer illere ve Suriye’ye de hizmet verebilecek durumdayız” dedi.

“Anne bebek ölümlerinde biraz sıkıntılı bir iliz”
Anne ve bebek ölümlerinde biraz sıkıntılı bir il olduklarını kaydeden Tiryaki, “Hastalarımızı maalesef farklı illere sevk ediyorduk, bugün itibariyle inşallah bunların büyük bir bölümünü ilimizde çözebilecek duruma geleceğiz. İlimiz maalesef anne bebek ölümlerinde biraz sıkıntılı bir il. Bebek ölümlerinin başında da prematüreden sonra bu tip kalp hastalıkları geliyordu, şimdi artık bunları ilimizde gerçekleştirebilecek olmamız bizim için büyük bir avantaj haline gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.
Ameliyat ekibinde bulunan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Arif Çetin’de ameliyatları gerçekleşen çocuklar hakkında bilgiler vererek operasyonların başarılı geçtiğini kaydetti.
Bölgenin en büyük yeni doğan yoğun bakımına sahip devlet hastanesi olduklarını belirten Başhekim Uzm. Dr. Fatma Coşkun ise burada doğan çocukların yarım kalan tedavilerini tamamlamak birinci hedefleri olduklarını ifade ederek, il dışına sevklere engel olacaklarını söyledi.
Hizmete açılan bölümle ilgili destek olmak için İstanbul’dan gelen Prof. Dr. Numan Ali Aydemir’de, ihtiyaç duyulduğunda 1,5 saatlik mesafede olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Aydemir, “Bu bir süreç ama başlanmış olması zaten en önemli adımdı. Bu aşamaya kadar gelmiş olması Sayın İl Sağlık Müdürümüzün, Başhekimimizin iradeleri ve destekleri ile gerçekleşen bir olay. Burada bir başlangıç yaptık, devamının geleceğini düşünüyorum çünkü burası doğum oranı oldukça yüksek olan bir ilimiz ayrıca göç oranında fazla olduğu bir ilimiz. Kısa bir koordinasyonla beraber burası çok yakın bir gelecekte dışarıya hasta sevkini ihtiyaç duymayan, kendi kendine yeten bir merkez olacak. Bizde elimizden geldiğince ve gerektiği kadar burayı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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