Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 16 ton etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla belirlenen 9 adrese, savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 16 ton etil alkol, 413 şişelenmiş sahte içki, 10 litre aroma, 2 litre anason ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-09-29 16:47:16
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