Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntüleri paylaştı. Şehrin değişik semtlerinde meydana gelen kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, bir otomobilin tramvayla çarpıştığı, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir aracın ise devrildiği görüldü.

Yetkililer, kazaların büyük bölümünün dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-09-29 17:02:16



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