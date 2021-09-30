MHP ilçe başkanı, kazada hayatını kaybetti

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in Araban ilçesinde, şarampole devrilen otomobil sürücüsü MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Köklüce Mahallesi yakılarında meydana geldi. MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör yönetimindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan İskender Gör, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2021-09-30 10:55:01



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