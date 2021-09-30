Milletvekili Erdoğan Nurdağı’nı ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Nurdağı Belediyesini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, belediyes tarafından yapılan hizmetleri ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile yapımı devam eden Millet Bahçesini, kadın girişimciler için yapılan iş yerlerinin inşaatını, canlı hayvan pazarını, mezbahane, kırmızıbiber işleme ve salça üretim tesissisinde incelemelerde bulundu.

Kadın girişimciler tarafından yetiştirilen ve Nurdağı ile özdeşleşen moringa meyvesinin kooperatifini de ziyaret eden Erdoğan, çalışanlara kolaylıklar dileyerek kooperatif hakkında bilgiler aldı.

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