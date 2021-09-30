Üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt: "Okuduğunuz bölüm kadar nerede okuduğunuz da önemli"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda öğretim elemanları ve meslek yüksekokulunu yeni kazanan öğrencilerin katıldığı tanışma toplantısı ve oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Toplantıda, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun tanıtım filminin izlenmesi sonrasında konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt,öğrencilere eğitim sitemi hakkında bilgi verdi. Öğrencilere, “Hangi bölümde okuduğunuz kadar, nerede okuduğunuzda önemli” diyen Prof. Dr. Bozkurt konuşmasının devamında ise, "Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, konumuyla ve eğitim sistemiyle farklılıklar içerir. Türkiye’de 900’ü aşkın meslek yüksekokulu bulunmaktadır ve bunlardan sadece 15’i organize sanayi bölgesinde yer alıyor. Meslek yüksekokulumuz bu 15 meslek yüksekokulundan trimester eğitim sistemiyle eğitim veren, yani her yıl güz, bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden oluşan yapıda faaliyet göstermektedir. Yani sizler iki yıllık ön lisans programını 6 dönemde tamamlayacaksınız. Bu eğitim sisteminde iki dönem iş yeri eğitimine giderek teorikte aldığınız eğitiminizi, pratik eğitimle tamamlayacaksınız. Bilerek yani deneyimleyerek mezun olacaksınız. Bu deneyim sizlere iş bulma imkânı tanımaktadır. Bu da sizlerin değerlendirmesi için çok önemli, çok büyük fırsat" dedi.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun bulunduğu konumundan dolayı pek çok farklılık ve güzellikleri barındırdığını söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, “Meslek Yüksekokulumuz her programının ilk 10 öğrencisine Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 300TL burs imkânı vermektedir” diye konuştu. Meslek yüksekokulunun üniversitesanayi iş birliği kapsamında yaptığı çalışmalardan da bahseden Yüksekokul Müdürü Bozkurt, akredite edilmiş Ayakkabı Test Laboratuvarı, makine halısı dokuma atölyesi, kutnu dokuma atölyesi, cam işleme atölyesi ve sanayiye hizmet veren teknik olarak tam donanımlı bulunan makine ve plastik enjeksiyon atölyelerin eğitim kalitesine yapacağı katkıların önemini de katılımcılarla paylaştı.

Bozkurt, toplantının sonunda katılan öğrencilere ve öğretim elemanlarına 2021 2022 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak sözleri tamamladı.

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