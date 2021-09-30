Sancaktepe Mahallesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor

Şehitkamil Belediyesi, Sancaktepe Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı. Kısa sürede tamamlanacak yeni ve modern yollar, vatandaşın hizmetine sunulacak.

Sancaktepe Mahallesi’nin birçok bölgesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmalarını tamamlayan Şehitkamil Belediyesi, altyapısı da tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.

"Açılan yollarımız asfaltlanıyor"

Yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özbay, "Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı Şehitkamil Belediyemiz tarafından yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte yeni açılan yolların altyapı işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte asfalt çalışmaları başladı. Şuan açılan yollarımız modern ve kaliteli bir şekilde asfaltlanıyor. Burada ikamet eden vatandaşlarımız artık yol sorunu yaşamayacaklar. Mahallemiz, gerçekten kaliteli hizmet görüyor. Mahalle sakinlerimiz, bu durumdan çok memnun. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bu tür çalışmaların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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