Otomobile bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 TL ceza

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 lira ceza kesildi.

Doğrular Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, köpeğini otomobilinin arkasına bağlayıp koşturdu. İhbar üzerine, jandarma tarafından durdurulan otomobilin sürücüsüne Hayvanları Koruma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 102 TL idari ceza kesildi. Köpek, ekipler tarafından tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-09-30 16:03:59



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