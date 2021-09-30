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Otomobile bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 TL ceza

DHA

Otomobile bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 TL ceza


GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği koşturan sürücüye 2 bin 102 lira ceza kesildi.
Doğrular Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, köpeğini otomobilinin arkasına bağlayıp koşturdu. İhbar üzerine, jandarma tarafından durdurulan otomobilin sürücüsüne Hayvanları Koruma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 102 TL idari ceza kesildi. Köpek, ekipler tarafından tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-09-30 16:03:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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