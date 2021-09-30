Başkan Tahmazoğlu mısır hasadına katıldı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan silajlık mısırdan elde edilen ürünleri çiftçilerle birlikte topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerle birlikte slajlık mısır tarlasında hasada katıldı.

Ekim döneminde ilçedeki çiftçilere toplam 25 ton silajlık mısır tohumu dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ile birlikte çiftçilerin ilk hasadına katıldı. Slaj makinesi ile hasat yapan Tahmazoğlu, mısır koçanlarını toplayarak ürünün kalitesini kontrol etti.

Başkan Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl çiftçilerimize 25 bin kilogram silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtığımız silajlık mısır tohumu ile çiftçilerimiz 7 bin 500 dekarlık alana mısır ekimi gerçekleştirdi. Ekilen alanlardan 40 bin ton verim alındı. Bu ekim, hayvan yetiştiricilerimize destek olacak ve hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılayacak. Buradan elde edilen gelirin çiftçimize katkısı 20 milyon TL olacak. Yapılan proje ile gurur duyuyoruz. Yeni yıl için gübre ve tohum desteği çalışmalarına başlıyoruz. Talepleri almaya başlıyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiftçiler, Başkan Tahmazoğlu'na destek nedeniyle teşekkür etti.

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