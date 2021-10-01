Gaziantep’te okul açılışları sürüyor

Gaziantep’te, hafta da bir okul açılışı gerçekleşiyor. Hayırseverler ve Devlet iş birliği ile yapılan okullar arasında bulunan Merveşehir Ortaokulu bugün düzenlenen törenle açıldı.

Yılsonuna kadar 24, 28 ve 32 derslik 95 okulun açılmasıyla, kentte ikili eğitim yapan okullarda normal eğitime dönülmesi hedefleniyor.

Açılışa Gaziantep Vali Davut Gül, Şehitkamil Kaymamamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile öğrenciler ve aileler katıldı.

Düzenlene törende açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Gaziantep, ortalama 8 günde bir tane okul teslim alıyor büyük çaplı. Kimi 24, kimi 28 bugünkü 32 derslik. 2021 yılı yatırımlarında toplam da Türkiye tarihinde hiçbir ilin alamadığı 154 tane yatırım programa alındı” dedi.

Gaziantep’in 21021 yılında 2 milyar 150 milyon lira ödenek aldığını kaydeden Vali Davut Gül de yaptığı konuşmada, eğitime verilen önemim altını çizdi. Vali Gül, “Her hafta bir okulun açılışını yapalım dedik ama aslında açılıştan çok bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. O kadar çok okul yapıldı ki, bundan sonrada o kadar çok okul yapılacak ki bunların açılışına ne zaman var nede gerek var. Olağan üstü bir iş yoğunluğu var ama bu yapılanlara da uğramak gerekiyor, yerinde görmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“1 milyon 18 yaş altı genç var”

Gaziantep’te her yıl çok sayıda okul yapıldığını vurgulayan Vali Gül, “2021 yılı içersin de de şuan teslim aldığımız ve yıl sonuna kadar teslim alacağımız okullarla birlikte 95 tane okul teslim alacağız. Biz yaklaşık olarak cumhuriyetimizin kuruluşundan ilk 80 yıla baktığımızda toplam yapılan derslik sayısından daha fazla derslik sayısını son 5 yılda yapmış oluyoruz. 1 milyon civarında18 yaş altı kardeşimiz var, ihtiyaçlar her gün değişiyor şehrin değişik yerlerinde yeni yeni yerleşim yerleri oluşuyor, bununla da hızlı hareket etmek gerekiyor. 2021 yılının bütçesinde 2 milyar 150 milyon lira ödeneğimiz var bununla da 3 bin 600 derslik yapılacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler kurdeleyi kesti. Sınıfları gezen Vali Gül, öğrencilerle yakından ilgilenerek okullarının hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.