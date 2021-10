Fadıloğlu, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Halil Akşam ve eşi Naime Akşam çiftini evlerinde ziyaret etti. Yaşlı çiftten dua isteyen Başkan Fadıloğlu, Akşam çiftinin şahsında tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet eden 6 çocuk sahibi İbrahim Halil Akşam ve eşi Naime Akşam çiftini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Akşam çiftiyle yakından ilgilendi. 15 yıldan bu yana Parkinson hastası olan ve yürüme sıkıntısı yaşayan Naime Akşam’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çifte Şehitkamil Belediyesinin sağladığı Vefa Hizmeti ekibinin verdiği hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu. Akşam çifti, Vefa Hizmeti’nden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

"Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin"

Her zaman ve her koşulda yaşlıların yanında olduklarını ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Biz bugün büyüklerimizi ziyarete geldik. Tabi normal şartlarda imkanlar dahilinde büyüklerimize ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz ama bugünün ayrı bir özelliği var. Bugün Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bugün yaşlılarımızı ziyarete geldik ve onların hayır duasını almak için yanlarındayız. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimiz bizim için her zaman dua kapımızdır. Rabbim büyüklerimize her zaman sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bugün ziyaret ettiğimiz yaşlılarımızın şahsında tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımızın bizi ziyaret etmesi gerçekten çok sevindirdi”

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren İbrahim Halil Akşam, "Başkanımızın bizi evimizde ziyaret etmesi gerçekten çok sevindirdi. Böylesine bir günde bizi unutmadığı ve ziyaret ettiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, hayırlı ömürler versin. Allah, hiçbir zaman devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

