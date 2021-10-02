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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASSİAD'dan Fatma Şahin’e ziyaret

İHA

ASSİAD'dan Fatma Şahin’e ziyaret

Arap Sanayici İş İdamları Derneği (ASSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Şahin, Arap İş Adamlarının taleplerini dinleyerek, şehrin ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür etti. ASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour ise desteklerinden dolayı Fatma Şahin’e teşekkür etti.
Türkiye ve Gaziantep’te yaptıkları yatırımlarla adından söz ettiren Arap Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. ASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour, Arap İşadamlarının yaşadıkları sorunları ve talepleri Şahin’e iletti. Arap İşadamlarının yaşadıkları sorunların farkında olduklarını ifade eden Şahin, sorunların çözülmesi için çabaladıklarını dile getirdi.
“Elimizden gelen destekleri sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz”
Ziyarette konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Arap İşadamlarına yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, “ Göç yönetimi dünyanın en büyük sorunudur. Bu büyük sorunu tek başına bir yerel güçle çözmek mümkün değil. O yüzden bizim, sizin, şehrin, ülkenin ve uluslararası toplumun daha güçlü bir çözüm üretmesi gerekiyor. Coğrafya kaderdir, bu coğrafyada biz sizinle insanlık tarihi kadar komşuyuz, kardeşiz. Bu coğrafyada birlikte yaşamak durumundayız. Dönemsel yaşanan sorunları da kardeşlerimizin en az zarar göreceği şekilde bir duruş sergiliyoruz. 10 yıl oldu Ensar Ruhuyla, ülke ve şehir olarak yapılması gereken her türlü güzelliği yaptık. Özellikle iyiler ve kötüler dünyasında biz iyileri yaşatanları kazanacağı bir dünyayı inşa etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Herkesin kendi ülkesinde gönlü var. Bülbülü altın kafese koymuşlar ‘vatanım da vatanım’ demiş. Güvenli şartlar oluştuğunda zaten herkesin çocuklarıyla ilgili herkesin çocuklarıyla ilgili bir güvenlik sorunu hissetmediğinde vatan dönme arzusunda olduğunu biliyoruz. Bir taraftan bu şartların oluşması için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ilgili bakanlıklarımız çalışırken bir taraftan da mevcut durumu iyi yönetmek durumundayız. Burada eğitim çok önemli. Eğer biz Gaziantep’te 2014 yılında belediye başkanı olduğumuzda çok hızlı yönetmelik değiştirip kararlar almasaydık, bu gün 100 bin çocuk eğitim hayatının dışında kalacaktı. Gaziantep modelinde yaptığımız bütün sosyal politikaları ‘çocuk dostu’, ‘kadın dostu’, ‘aile dostu’ olarak yaptığımız bütün çalışmaları mültecileri de dahil ettik. Suriyelilerin Türkçe öğrenmesi için GASMEK’te çok sayıda kurs açtık. Başkanımızın söylediği çalışma iznini bizde çok önemsiyoruz. Çünkü bu sağlanmadığı zaman kendi işçimiz ve esnafımızda haksız rekabet ile karşı karşıya kalıyor. Kendi esnafımızın ve işçimizin hakkını korumak durumundayız. O yüzden Valimiz ile birlikte Çalışma Bakanımızın yanına gittik ve bu durumu ona anlattık. Her şehrin farklı bir beklentisi var. Her şehrin Valisine bu yetkiyi vermelerini istedik. Çalışma Bakanımız da bunun doğru ve mantıklı olduğunu Gaziantep’e gelip bu durumu yerinde dinleyeceğini söyledi. Ekonomik pastayı büyütmemiz lazım. Geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sizin üretim kapasitenizi çok önemsiyorum. Özellikle sizin çift yabancı diliniz olan Arapça ve İngilizce uluslararası ticarette pastanın büyümesine katkıda bulunuyor” dedi.
Arap Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour ise, “ Bize verdiğiniz katkılardan ve desteklerden dolayı size çok teşekkür ederiz. Bu yüzden sizinle yüz yüze görüşmek istedik. Bizim amacımız, daha çok yatırım yapıp istihdamı arttırmak” diye konuştu.
ASSİAD Başkanı Salih Asfour ve yönetimi Başkan Fatma Şahin’e ziyaretin anısına Osmanlı Nişanesi plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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