Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Kemal Tilki (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Aslanlı Mahallesi´nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan Kemal Tilki'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarının verdiği yedek anahtarla girdikleri evde Kemal Tilki'yi hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemal Tilki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kemal Tilki'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-10-02 11:35:14



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