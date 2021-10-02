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Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı

DHA

Ambulansla getirildiği hastanede 3 hemşireyi rehin aldı


Mustafa KANLI/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla getirilen Ahmet K., odalarına elindeki cam parçasıyla girdiği 3 hemşireyi rehin aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Ahmet K., ekiplerin kapıyı kırarak, içeri girmesiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Hastanede yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay, dün akşam, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlandığı için ambulansla hastaneye getirilen Ahmet K., henüz bilinmeyen nedenle ambulanstan inerek, hemşirelerin odasına girdi. Ahmet K., kapıyı kilitleyip, içerideki 3 hemşireyi elindeki cam parçası ile rehin aldı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Ahmet K., polisin kapıyı kırarak, içeri girmesiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Dün ambulansla hastaneye getirilen bir kişinin saat 21.59'da herhangi bir kayıt işlemi ve muayenesi yapılmadan, ambulanstan kaçarak acil servisin yan koridorunda birkaç odaya girmeye çalıştı. Bu esnada dinlenme odasında bulunan 2 hemşire arkadaşımız ve hemen kendisinin ardından odaya giren 1 hemşire arkadaşımızı rehin almıştır. Saat 22.10'da güvenlik ve emniyet ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve şahsı etkisiz hale getirmiştir. Şahıs 22.12'de odadan çıkarılmıştır. Bu süreçte, hemşirelerimizde hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma olmamıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Üç hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz."
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ahmet K.'nin odaya girdiği, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından kapı kırılarak çıkarıldığı ve içeriden çıkan hemşirelerin korkuyla ağladığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-10-02 17:14:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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