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Şahinbey Kitap Fuarının açılışı yapıldı Fuara Şahinbey Belediyesi tarafından Kırsal Mahallelerde yaşayan 50 bin öğrencide getirilecek

İHA

Şahinbey Kitap Fuarının açılışı yapıldı Fuara Şahinbey Belediyesi tarafından Kırsal Mahallelerde yaşayan 50 bin öğrencide getirilecek

Gaziantep’te, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Hasan Kalyoncu ve Gaziantep Üniversitesinin işbirliğinde düzenlenen ‘Şahinbey Kitap Günleri’ açıldı. 28 yazar ve 105 yayınevinin katıldığı fuar 10 Ekim’de sona erecek.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fuara kırsal mahallelerden 50 bin öğrencinin getirileceğini kaydetti. Başkan Tahmazoğlu, öğrencilere 40 liralık hediye çekinin de verilerek indirimli kitap sahibi olma imkanı da sağlanacağını ifade etti.
Kitapların büyülü dünyasında kaybolacağımız, 9 gün boyunca 105 yayınevi ve 28 yazarımız kitapseverlerle buluşacak. Birbirinden değerli yazarlarımız konuşmalar yapacak, sohbetler yapacak, imza günleri yapacaklar. Kitap fuarını ilk defa düzenliyoruz ama elimizden geldiğince en güzel şekilde bu fuarı tamamlamak istiyoruz. Amacımız, bu şehre yakışır nesillerin yetişmesi amacıyla kitaba yatırım yapmak, okurlarla yazarları buluşturmak. Biz zaten şu ana kadar 9 milyon kitabı genlerimize hediye ettik” dedi.
“Kırsal Mahallelerden 50 bin öğrenci fuara gelecek”
Kırsal Mahallelerimizde ki 50 bin öğrenciyi buraya taşıyacağız. Onlara teşvik amacıyla 40 lira değerinde bir hediye çekimiz var, bununla gelip burada kitap alabilecekler. Yayınevlerimizde kitaplarda o çeklere yüzde 50 ve yüzde 45 indirim yapacaklar. Böylelikle çocuklarımız istedikleri kitapları alabilecekler” ifadelerini kullandı.
Fatma Şahin, değerli başkanımı tebrik ediyorum. Bu binalar elbette çok kıymetli, kongre merkezleri yapmak, kütüphaneler yapmak ama her şeyin başı insan, insan yetiştirmek bunun sonunda beşeri sermayeyi kuvvetlendirmek. Bugün yapmış olduğu kitap fuarıyla, ‘Hayat kitaptır, Kitap hayattır’ başlığıyla son baharda kitap kokusunu şehrimize getirdi Tahmazoğlu başkanıma da çok kuvvetli bir alış istiyorum, çok teşekkür ediyorum”
Gaziantep Valisi Davut Gül’de,
Şahinbey Belediyemizin düzenlediği üniversitelerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın destek verdiği bir kitap fuarına ulaştık. Tabii kitap fuarlarının diğer etkinliklerden farkı şu, yazarlarla buluşma, yayınevleri ile buluşma, kitapların fiyatlarının uygun olması, şehirde kitapla ilgili bir heyecanın oluşması ve şu yazarda gelseydi daha da iyi olurdu dediği bir haftayı geçireceğiz” dedi.
Açılışa katılan AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan’da yaptıkları konuşmada fuarın hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür ettiler.
Açılışa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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