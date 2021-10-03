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(Özel) Gaziantep’te pamukta yüksek rekolte sevinci 10 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor

İHA

(Özel) Gaziantep’te pamukta yüksek rekolte sevinci 10 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor

Gaziantep’te 25 bin dönüm alanda ekili olan pamukta bu sene 10 bin ton rekolte bekleniyor.
Araban Ovası’nda başlayan pamuk hasadında ilk ürünlerin yapılan kontrolünde rekolte ve kalite açısından yüksek seviyede olduğu belirlendi. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu sene 25 bin dönüm arazide pamuk ekildiğini ve 10 bin ton pamuk hasadı beklediklerini söyledi. Altun, “Çiftçilerimiz bu sene memnun. Hem fiyat hem rekolte konusunda çiftçilerimiz memnun. Bu sene çiftçilerimiz için iyi bir senedir. Araban Ovası'nda yaklaşık 25 bin dönüm pamuk ekildi. Bu sene 10 bin ton pamuk hasadı bekliyoruz. Çiftçilerimizin tek sıkıntısı elektrik ve gübre çok masraflı oluyor. Çiftçinin kazandığının yüzde 80’i girdilere gidiyor. Para ettiği halde böyle oluyor” diye konuştu.

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