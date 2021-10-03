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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazetecilere son bahar motivasyonu

İHA

Gazetecilere son bahar motivasyonu

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından gerçekleştirilen organizasyonla yerel ve ulusal medya temsilcileri ve eşleri, Rumkale'den Zeugma Antik Kente uzanan bir gezi düzenlendi.
GGC tarafından sektör çalışanlarına yönelik moralmotivasyon amacıyla düzenlenen programa GGC Başkanı İbrahim Ay ile GGC yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal medya temsilcileri, çalışanları ve eşleri katıldı. Cam terastan Rumkale'yi izleme fırsatı bulan gazeteci ve eşleri, tekne ile Rumkaleyi'yi de gezdi. Fırat Nehri'ndeki Batık Köy ile diğer tarihi mekanları da yakından gören gazeteci ve eşleri, karayolu ile Nizip'e geçerek, Zeugma Antik Kenti ve kazı alanını ziyaret etti.Programın Nizip bölümünde ise gazetecilere Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan da eşlik etti. Moral ve motivasyonun yanında kentin tarihi, turistik ve kültürel alanlarını tanıma imkanı bulan gazeteciler, unutamayacakları anlar yaşadı. Haber kaygısı olmadan doyasıya gezen ve eğlenen basın mensupları bu kez birbirlerinin fotoğraflarını çektiler. Özellikle Fırat nehri üzerindeki tekne turu katılımcılara unutulmaz kareler yakalama fırsatı verdi.
Emektar gazeteciler, "Bu güzergahı defalarca ziyaret ettik. Ancak bu ziyaretlerin pek çoğu mesleki sebeplerden dolayı gerçekleşmişti. Şehrimizdeki bütün meslektaşımız ve ailelerimizle birlikte aynı güzergahı gezmek farklı bir tat oldu. Kimseyi takip etmeden, kimsenin görüntüsünü almaya çalışmadan, haber ve zamanı kaçırma telaşı yaşamadan, bu nefis doku içerisinde yaşanan zamanlar, gerçekten de güzel duygulara ve unutulmayacak anılara vesile oldu. İnanıyoruz ki hepsi zaten dostumuz olan GGC yönetimi, böyle etkinlikleri geleneksel hale getirecektir" diyerek düzenlenen organizasyondan memnuniyetini dile getirdi.
"Ailelerimize vakit ayırdık”
Düzenledikleri kültürtarih gezisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep’in onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihe tanıklık eden kadim bir kent olduğunu belirtti. GGC Başkanı Ay, geziye katılanlara teşekkür ederek, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önce dile getirdiğimiz etkinlikler arasında bulunan bu geziyi ilk sıraya aldık. Bugün üyelerimiz ve değerli eşleri ile birlikte Rumkale’nin o güzel eşsiz manzarasını gezdik ve tekne turu yaptık. Türkiye'nin en büyük cam terasından meslektaşlarımız ve aileleri ile Fırat havzasının en güzel manzaralarını doyasıya izleme fırsatı bulduk. Rumkale’den sonra, Zeugma Antik Kenti'ni gezme fırsatı bulduk. Değerli meslektaşlarımın mesai kavramı yok. Meslektaşlarımız, gecegündüz demeden halkımızı doğru bilgilendirmek için koşuştururken, kayda değer bir tatil fırsatını pek bulamıyorlar. Aileleri ile vakit geçirme şansları çok az. Bugün ailelerimizle de bir arada olmak istedik. Kendimize ve ailelerimize vakit ayırdık. İnşallah yeni dönemde bu tür etkinliklere önem vereceğiz. İlerki günlerde başka organizasyonlarda çocuklarımızla, eşlerimizle, değerli meslektaşlarımızla birlikte programlar yapacağız. Bugün etkinliğimize katılan tüm meslektaşlarıma yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonda desteğini ve emeğini bizden esirgemeyen başta Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül’e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ile değerli ekibine yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Biz sektörümüze ve meslektaşlarımızın yaşamlarına değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin imrendiği, örnek aldığı ve takip ettiği bir kurum olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
“GGC’nin yanında değil içindeyiz”
Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve GGC üyesi Veysel Karayılan ise “Cemiyetimiz'in organize ettiği bu geziden dolayı mutluyuz. Nizip’in de bu geziye ihtiyacı vardı. İlçemize katkısı olacak. GGC’nin bu tür etkinliklerinin daha fazla yapması taraftarıyım. Çok güzel bir gündü. Çok keyif aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler bugün de olduğu gibi, cemiyetin üyeleri olarak kenardan değil, mümkün olan her imkanımızla, destekçi ve katılımcı olarak yanlarındayız. Nizip’te olmamız bir şey değiştirmez. Bu cemiyetin bir parçasıyız. Yanında değil içindeyiz. Bu da bize büyük memnuniyet veriyor. GGC’yi sadece ismen değil, fiilen var olan ve hizmet eden bir kurum olma yoluna sokan tüm yönetici ve üyelerimize minnettarız. Üyelerin hizmet görme talebi yönetime büyük motivasyon sağlıyor. Böyle devam ettiğimiz sürece her anlamda daha da büyürüz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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