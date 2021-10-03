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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Altay: 4-1

DHA

Gaziantep FK - Altay: 4-1


Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) -
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Bahattin Şimşek,Samet Çiçek,GökhanBarcın
GAZİANTEP FK: Günay GüvençTosça, Muhammet Demir,Halil İbrahim Pehlivan(Dk. 85 Hamza Mendyl), Recep Niyaz, Figueiredo(Dk. 75 Ertuğrul Ersoy), Sagal(Dk. 66 Dicko) Maxim(Dk. 85Messaoudi), Caulker, Merkel(Dk. 75 Doğan Erdoğan), Kitsiou
ALTAY: Mateusz LisNaderi, Roland, Björkander, Kappel(Dk. 77 Paixao), Zeki Yıldırım, Mohamed Rayan (Dk. 46 Erhan), Bamba, Tamayo (Dk. 63 Ceyhun), Murat Akça, Thiam(Dk. 63 Poko), Cebrail Karayel
GOL: Dk. 51, DK. 61 Maxim (P), Dk.56 Merkel, Dk. 72 Dicko (Gaziantep FK) Dk. 63 Erhan Çelenk (Altay)
SARI KARTLAR: Sagal,Ertuğrul (Gaziantep FK) Cebrail Karayel (Altay)Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Altay´ı 4-1 mağlup etti.
9´uncu dakikada Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Sagal iyi yükselerek kafa vurdu ancak top üstten auta gitti.
18´inci sol kanattan gelişen Altay atağında Tamayo´nun Bamba'ya doğru yaptığı ortayı Günay kalesinden çıkarak kontrol etti.
33´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou´nun ceza sahası dışından sert şutu direğe çarparak dışarı gitti.
35´inci dakikada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim´in şutunda top barajdan döndü.
43´üncü dakikada Gaziantep FK takımı köye vuruşu kullandı. Top kafalardan sekti ve son olarak Figueiredo'nun önünde kaldı. Figueiredo'nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
49´uncu dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Kitsiou, ceza sahasında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
51´inci dakikada topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0
53´üncü dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Kappel ceza sahasına girer girmez vurdu ancak top kaleci Günay'da kaldı.
56´ıncı dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun ara pasında topu önünde bulan Merkel'in vuruşu ağlara gitti:2-0
61´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal topu iyi taşıyarak içeriye gönderdi. Kaleci Lis çeldi ancak Maxim´e çarpan top filelere gitti:3-0
64´üncü dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Naderi'nin yerden ortasına ön direkte dokunan Erhan Çelenk´in vuruşu ağlara gitti: 3-1
72´nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Figueiredo'nun çaprazdan vuruşunda top kaleci Lis'ten döndü. Dönen topu Dicko ağlara gönderdi:4-1
81´inci dakikada  soy kanattan gelişen Altay atağında Ceyhun Gülselam'ın savunma arkasına gönderdiği topa Paixao dokundu ancak top direkten oyun alanına geri döndü.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 4-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.
 DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ
2021-10-03 18:01:03

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