Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada,5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Meltem Fulya (24) yönetimindeki 27 AET 262 plakalı otomobil ile Mehmet Bağcı (45) yönetimindeki 06 AV 7611 plakalı hafif ticari araç, Gözlühüyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan Vahide Bağcı (44), İsmail Aşık (42) ve Medine Aşık (57) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-10-03 19:54:00



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