Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin balyozla duvarını kırarak girdiği depoda sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen depoya, savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Gizli girişi bulunan depoya balyozla duvarı kırarak ulaşan ekipler, yaptıkları aramada; 2 bin 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişelenmiş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi. Ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-10-04 10:51:35



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