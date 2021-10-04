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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknofest'te başarılı olan öğrencilere ödül

İHA

Teknofest'te başarılı olan öğrencilere ödül

Katıldıkları TEKNOFEST 2021’de projeleriyle büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncülüğünü Gaziantep’e kazandıran GKV Özel Liseleri Biyomedikal Takımı düzenlenen törenle Okul Müdürü Engin Biba tarafından ödüllendirildi.
TEKNOFEST 2021’e “Fıstıktan Maskeye" projesiyle katılarak lise fikir seviyesinde Türkiye üçüncülüğünü kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyomedikal Takımı GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba tarafından ödüllendirildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021 Festivaline katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Biyomedikal Takımı “Fıstıktan Maskeye" projeleriyle katıldıkları yarışma dalında Türkiye üçüncülüğünü elde etmesi kadar öğrencilerin bilimsel bir atmosferde yarınların teknolojilerini yakından görme ve tanıma şansı yakalamalarının büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba başarılı öğrencileri kutladı. Projenin danışman öğretmeni Şule Kozanoğlu ve projede görevli öğrenciler Umut Kozanoğlu, Tolga Tiryaki ve Berke Şekeroğlu’na teşekkür eden Okul Müdürü Biba öğrencilerin ödüllerini ve başarı sertifikalarını takdim etti. Projenin danışmanlığını yürüten Projenin danışman öğretmeni Şule Kozanoğlu katıldıkları yarışmanın öğrenciler için büyük bir şans olduğunu ve yarışma atmosferinde tanıştıkları bilim adamlarından önemli bilgiler alırken geleceğin teknolojilerine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşamanın onlar için büyük bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi.

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