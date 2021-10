Tokdemir mahallesinde kilitli parke taşı sorunu çözülüyor Mahalle sakinleri tozlu ve çamurlu yollardan kurtuluyor

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Tokdemir Mahallesi’nde başlatılan kilitli parke taşı çalışması sonunda mahalle sakinleri, tozlu ve çamurlu yollardan kurtulacak.

Bozuk ve bakımsız mahalle olan köy yollarını baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tokdemir Mahallesi’nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını onarıyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, yaz aylarında tozlu, kış aylarında ise çamurlu yollardan kurtulacak. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

“Başkanımız her zaman verdiği sözü yerine getiriyor”

Yapılan çalışmalar dolayısıyla memnun olduklarını dile getiren Tokdemir Mahalle Muhtarı Adem Yeşilbağ, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. Eksik görülen yerler ile bozuk olan tüm yollarımız kilitli parke taşı yapılıyor. Bundan dolayı öncelikle Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız, hiçbir zaman yapamayacağı bir işin sözünü vermiyor, yapacağı işin sözünü veriyor. Bize kilit taşı sözü vermişti, şu an mahallemize kilit taşı çalışmaları yapılıyor. Başkanımız, her zaman verdiği sözü yerine getiriyor. Başkanımızın yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayandır. Çalışmalar, hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. Mahalle sakinlerimiz artık yaz aylarında tozlu, kış aylarında ise çamurlu yollardan kurtulacak. Ben yapılan hizmetlerden dolayı bir kez daha Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.