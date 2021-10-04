Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kutlandı. Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar hayvanları besleyip "Hayvana şiddete hayır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler ile hayvanseverler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programa katılan öğrenciler, hayvanları elleriyle besledi.

'HAYVANLAR, DOĞANIN DENGESİNİ KORUYOR'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, yaptığı konuşmada, "Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerek, hayvanlar doğanın dengesini koruyan canlılardır. Allah onları yaratırken bir görev vererek yaratıyor. Örneğin kedi olan bir evde fare olmaz. O yüzden doğanın dengesini hayvanlar sağlamaktadır. Bu yüzden hayvanları sevmeliyiz. Hayvanları korumalıyız. Onları kendi öz varlığımız gibi muhafaza etmeliyiz. Hayvanların sağlıklarını korumak zorundayız" dedi.

Sokakta yaşayan canlılar için mücadele ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşadığımız dünyanın tüm canlılara ait olduğunun bilinciyle, farkındalık oluşturmak ve çocuklarımıza bu duyarlılığı aşılamak için her yıl, '4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü' etkinliği düzenliyoruz. 2002 yılından bu yana sokakta yaşayan can dostlarımıza hizmet veriyoruz. Yaralıların tüm tedavilerini yapıp sağlığına kavuşturuyoruz. Üremelerinin kontrolü için kısırlaştırma operasyonları yapıp küpe ve çip takıyoruz. 5199 nolu hayvanları koruma kanunu kapsamında tüm işlemi yapılan kedi ve köpeklerimizi sahiplendiriyoruz. Sahiplenilmeyen canları ise aldığımız veya 250'ye yakın besleme noktalarına bırakıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise hayvanlara şiddetin durdurulmasını istediklerini söyleyerek, hayvanat bahçesini gezdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-10-04 15:08:32



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