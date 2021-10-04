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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anjiyoda konfor devri

İHA

Anjiyoda konfor devri

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Mehmet Aksoy anjiyografi veya anjiyo işlemi hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Aksoy, Medical Park Gaziantep olarak üç boyutlu görüntülemeyi sunduklarını, bunun kendilerine hem teşhisi daha doğru bir şekilde yapmayı hem de sorunlu bölgeye anında müdahale imkanı sağlayarak, en etkin tedaviyi gerçekleştirme başarısını sağladığını ifade etti.
Prof. Dr. Aksoy, “Anjiyografi kelime anlamı olarak damarların görüntülenmesi demektir. Normal anjiyo iki boyutlu görüntülemedir ancak damarlarımız üç boyutludur. Yalnız son yıllarda anjiyo cihazları gelişen teknolojiyle üç boyutlu görüntüleme imkânı ile multidisipliner bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, Anjiyo ile damarda bir darlık bir tıkanıklık olup olmadığı hakkında net olarak bilgi edinilebilmektedir. Bu şekilde, hem teşhis ve hem tedavide izlenilecek yöntem belirlenmektedir. Anjiyo yönteminin uygulanması için hastalığı işaret eden en önemli belirti ise göğüs ağrısıdır. İki farklı yaklaşımla koroner anjiyografi yapılmasını önermekteyiz. Uzman hekim gözetiminde muayene edilen hastada kalp krizi tehdidi gibi bir faktör tespit edildiğinde bazı testlere gerek duymadan doğrudan anjiyografi yapılabilmektedir. Akut kalp krizi sırasında da direkt olarak anjiyografi uygulanmaktadır. Burada hedeflenen ise kalp damarlarının görüntülenmesinin ötesinde tıkalı damarı zamanında tespit ederek kalp krizini durdurmaya yönelik damarların açılması (stentleme) işleminin gerçekleştirilmesidir. Balon anjiyo plasti ve stentleme işlemi de anjiyografi ile birlikte gerçekleştirilerek kalp krizi başladıktan sonra ilk iki saat içinde durdurabilmektir. Bu şekilde hem ölüm riski en aza indirgendiği gibi, hasta uzun dönemde geçirmiş olduğu kalp krizinin etkilerinden kurtarılmış olmaktadır. Hastanın şikayetlerini dikkate alarak durumun daha az ciddi olduğu düşünüldüğünde ikinci yönteme başvurulmaktadır. Hasta belli bir eforla göğüs ağrısından muzdarip ise bu durumda kalp damarlarında bir problem olduğundan şüphelenilmektedir. Burada durum çok acil olmadığı için koroner anjiyografi kararı efor testi sintigrafi (talyum testi olarak da bilinir) gibi bazı ön testlerle yorumlanmaktadır. Bunlar temel anjiyografi yapılmasına gerek olup olmadığını ortaya çıkaran testlerdir. Bu testlerde kalpte kanlanma yetersizliğine ait bulgular varsa bu hastalara anjiyografi tavsiye edilmektedir’’ dedi.
“Bilekten yapılan anjiyo ile hasta 2 saat sonra taburcu oluyor”
Medical Park Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aksoy, kasıktan yapılan yöntemde işlem sonrasında 56 saat yatakta istirahat etmenin kanama kontrolü açısından hayati öneme sahip bir durum olduğunu belirtti. Bununla birlikte bilekten yapılan anjiyonun (radial anjiyo) avantajı anjiyografi sonrası hastanın daha kısa sürede (2 saat) evine taburcu edilebildiğini sözlerine ekledi.
“Uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmeli”
Prof. Dr. Mehmet Aksoy Anjiyografinin işinde uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, ‘’Anjiyografi işinde uzman bir doktor tarafından profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Birçok merkezde modern teknolojiyle ve deneyimli kardiyologlar bu işlemi başarıyla yaptığı için deneyimsizliğe bağlı risk durumu geçmişte kalmıştır. Bazı hastalar komplikasyon denilen istenmeyen durumların ortaya çıkması açısından daha riskli grupların başında yer almaktadır. Bilhassa 75 yaşın üzerinde damar kireçlenmesi yoğun olduğu için başlangıç kısmından kalbe kadar ulaşan damar yollarında kireçlenme de risk faktörüne neden olmaktadır. İkinci riskli grup vücut kitlesi düşük zayıf ve kısa boylu kadınlardır. Bunun dışında obezite ve şeker hastaları risk grubunda bulunabilmektedir. Yapılan işlemin gereği ne kadar acilse (akut kalp krizi) gibi riski de o kadar yüksektir. Acil girişimlerde tıkalı damar açılması hayat kurtarıcı olduğundan daha riskli olmasına rağmen sağ kalım oranını artıran bir faktör olarak anjiyografi yapılır. Bu işlemler büyük merkezlerde deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır. Biz de Medical Park Gaziantep olarak üç boyutlu görüntülemeyi bölgemize sunuyoruz. Bu bize hem teşhisi daha doğru bir şekilde yapmamızda hem de sorunlu bölgeye anında müdahale imkanı sağlayarak en etkin tedaviyi gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır. Kalbimizi korumak için ise, Sigarayı bırakmak oldukça önemlidir. Kolestrol seviyesini her risk düzeyinin altında olmasına dikkat edilmelidir. Haftanın en az dört günü egzersiz yapılmalıdır. Fazla kilolardan kurtulmak ise yaşam kalitesini artıran bir faktördür. Dengeli ve Sağlıklı beslenmek oldukça etkilidir. (Günde 56 öğün beslenmek, kırmızı et ve kızartmalardan uzak durmak, sebzemeyve tercih etmek, balık tüketimine önem vermek) gerekmektedir. Bunların dışında aileden gelen genetik faktörler, yaş ve kalp krizi riski ise değiştirilemeyecek faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeker hastalığı olanlar hiçbir şikayetleri olmasa dahi kalp damar hastası olarak kabul edilmektedir. Her şeker hastası kalp krizi geçirmiş bir kişi gibi kalp hastalığına bağlı ölüm riski taşımaktadır’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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