Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarına 24 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarına 24 tutuklama

DHA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarına 24 tutuklama


Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 374 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen şüphelilere yönelik özel harekatçıların da desteğiyle gerçekleşen operasyonlarda 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram sentetik uyuşturucu, 256 gram esrar, 153 uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 374 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24´ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 350 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-10-04 17:58:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırılacak
YEREL HABERLER Mültecilere dünya vatandaşlığı bilinci kazandırılacak
Otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık Trafikte iki araç arasında tutunarak ilerleyen şahıslar görenlerin yüreğini ağzına getirdi
YEREL HABERLER Trafikte yürekleri ağızlara getiren ...
Usta kalemlerin okuyucuyla buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Usta kalemlerin okuyucuyla buluşmaları sürüyor
İkinci ayağı da kesilince dışarı çıkamaz oldu
YEREL HABERLER İkinci ayağı da kesilince dışarı çıkamaz oldu
Anjiyoda konfor devri
YEREL HABERLER Anjiyoda konfor devri
Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesinde 400 öğrenciyle 'Hayvanları Koruma ...
EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açıyor
YEREL HABERLER EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı ...
Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık olayı Önce gönüllü bakıcısı oldu, sonra da tüm parasını kendi hesabına aktararak ortadan kayboldu Yaşlı ve engelli kadın, gönüllü bakıcısı tarafından dolandırıldı Engelli kadın, gözyaşı dökerek şahsın bulunmasını istedi
YEREL HABERLER Gaziantep'te film senaryosunu aratmayan ...
Gaziantep’in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak
YEREL HABERLER Gaziantep’in yıldızları 6 Ekim'de ödüllerini alacak
Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi
YEREL HABERLER Öğrenciler tedavi gören hayvanları besledi
(Özel) Biber üreticilerinin yüzü gülüyor 3 bin dönüm araziden 15 bin ton biber alındı
YEREL HABERLER (Özel) Biber üreticilerinin yüzü gülüyor 3 bin dönüm ...
Vadi park sporseverleri misafir etti Aktivitelerle sağlıklı ve dinamik bir yaşam
YEREL HABERLER Vadi park sporseverleri misafir etti Aktivitelerle ...
Tokdemir mahallesinde kilitli parke taşı sorunu çözülüyor Mahalle sakinleri tozlu ve çamurlu yollardan kurtuluyor
YEREL HABERLER Tokdemir mahallesinde kilitli parke taşı sorunu ...
Teknofest'te başarılı olan öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Teknofest'te başarılı olan öğrencilere ödül
Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 ...
GAİB Ekim ve Kasım ayları eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Ekim ve Kasım ayları eğitim takvimini duyurdu
Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın Yangında iki işçi dumandan etkilendi, maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Gıda ve sanayi fabrikasında korkutan yangın Yangında ...
Polisten balyozlu operasyon Balyozlarla duvarı yıkan ekipler gizli mahzendeki sahte alkol imalathanesini ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Polisten balyozlu operasyon Balyozlarla duvarı yıkan ...
Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı Araçta ...
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: ...
Mustafa Denizli: "Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok" "Maçtan önce böyle bir skoru kimse tahmin etmezdi"
YEREL HABERLER Mustafa Denizli: "Bugün farklı kaybettik, çok ...
Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçı farklı kazandığımız için mutluyuz" "Maxim bu takım için çok değerli"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçı farklı ...
Gaziantep FK - Altay maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Altay maçının ardından

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.