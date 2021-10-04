Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep polisi tarafından son 6 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 374 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 24 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram metamfetamin, 256 gram esrar, 153 adet uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ele geçirilirken, 374 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan 374 şüpheliden 24’ü tutuklanırken, 350 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.