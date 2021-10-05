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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya 3'sü Sevilay'dan Fadıloğlu'na ziyaret

İHA

Dünya 3'sü Sevilay'dan Fadıloğlu'na ziyaret

Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede 50 metre sırtüstü S5’de bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza atan milli yüzücü Sevilay Öztürk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Sevilay Öztürk’ü tebrik etti.
Tokyo Paralimpik Oyunları’na, Şehitkamil Belediyesi Alleben1 Yüzme Havuzu’nda hazırlanan 17 yaşındaki milli yüzücü Sevilay Öztürk, katıldığı Tokyo Paralimpik Oyunlarında yüzmede 50 metre sırtüstü S5’de bronz madalya alarak, Türkiye'ye bu dalda ilk madalyasını kazandırdı. Büyük bir başarıya imza atan Sevilay Öztürk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu’na çiçek takdiminde bulunan milli yüzücü Sevilay Öztürk, Alleben1 Yüzme Havuzu kapısını kendilerine açtığı ve verdiği desteklerden ötürü Başkan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Ziyaret sonunda Başkan Fadıloğlu ve milli yüzücü Sevilay Öztürk, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
''Hedef Türk bayrağını göndere çekmek''
Milli Yüzücü Sevilay Öztürk’ü tebrik ederek sözlerine başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle 3.’lük madalyasını Türkiye’ye getirdiği için Sevilay kızımızı tebrik ediyorum. Sevilay, normalde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin sporcusu. Alleben1 Yüzme Havuzu’nda kendi antrenörüyle birlikte uzun süre burada antrenman yaptı. Buradaki hocalarımız, fizyoterapistlerimiz, program yapan arkadaşlarımız da kendi antrenörüyle birlikte uzun süreçli bir program yaptılar. Bu program neticesinde gitmiş olduğu yarışmadan 3.’lük madalyasını Türkiye’ye getirdi. Bizim her zaman söylediğimiz gibi ayrımız gayrımız yoktur. Esas olan Türk bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı okutturmak. Bu açıdan bizim fiziki imkanlarımızın hepsi diğer kulüplerimize nasıl sağlanıyorsa diğer vilayetlerden gelen milli sporcularımıza da açık. Ben bu noktada federasyonumuza da teşekkür ediyorum. Son dönemde özellikle Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi’nin de Gaziantep’e alınmış olması büyük bir başarı. Gaziantep’te aynı zamanda Olimpik Havuzumuz da hizmete girdi. Fakat yaklaşık 10 yıldır Alleben1 ve Alleben2’de biz Şehitkamil Belediyesi olarak yüzme sporuna destek vermeye gayret gösteriyoruz. Çok şükür bunun içerisinde dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Balkan şampiyonları çıktı. Paralimpik’te de burada Sevilay kızımızın üçüncülük madalyası alması bizi mutlu etti. Ben tekrar kendisini tebrik ediyorum. Yeniden söylüyorum; ayrımız gayrımız yok, her zaman kapımız, sahamız, spor tesislerimiz emirlerine amadedir” şeklinde konuştu.
''Türkiye'ye bu gururu yaşattığım için çok mutluyum'
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren milli yüzücü Sevilay Öztürk, “Ben öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımıza, bize vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarışmalar çok güzeldi, güzel bir derece elde ettim. Türkiye'ye bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Önümüzde bir dünya şampiyonası var, inşallah orada birincilik madalyası ile döneceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.
'Paralimpik oyunlarında en genç madalya alan sporcumuz oldu''
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Albas, “Sevilay ile birlikte Ocak ayından Ağustos ayına kadar Gaziantep'te kampa girmiştik. Alleben1 Yüzme Havuzu, bize kapılarını açtı. Orada çalışmalarımıza devam ettik. Planlı ve programlı bir şekilde çalıştık. Bunun hazırlığı ve mutluluğuyla Tokyo Paralimpik Oyunları’na gittik. Biliyorsunuz 2020’de olacaktı Paralimpik Oyunları fakat pandemiden dolayı ertelenmişti. Biz de bu ertelenen yılı Gaziantep’te kampa girerek değerlendirdik. Bunun karşılığında da ülkemize Paralimpik Oyunları’nda ülkemize yüzme branşında ilk kez bir madalya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kızımız, 17 yaşında bu madalyaya uzandı. Spor tarihimizde en genç Paralimpik Oyunları'nda madalya alan bir sporcu. Hem bu şekilde adını tarihe yazdırdı hem de havuz sporlarında ilk kez madalya alaraktan tarihe yazdırdı. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız planlı ve programlı bir şekilde devam edecek. 2022 Dünya Şampiyonası, 2023 Avrupa Şampiyonası ve 2024 yılında yine Paralimpik Oyunları Paris’te olacaktır. İnşallah bu sefer daha büyük başarılara imza atmak için çalışacağız'' diye konuştu.

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