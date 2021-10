Anne sütünü arttıran besinler

Anne ile bebek arasındaki en güçlü bağın anne sütü olduğunu ifade eden Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi anne sütünün önemine dikkat çekerek, anne sütünü artıran besinler hakkında tüyolar verdi.

Diyet Uzmanı Tayşi, bebeğinizin en temel ihtiyacından birisi beslenmek olduğunu belirterek, beslenmesi içinde en önemli ihtiyacın anne sütü olduğunu kaydetti. Her annenin sütünün bebeği için özel üretildiğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, ''Sevgili anneler ve anne adayları, gebelik döneminde elinizden gelen tüm özeni gösterdiniz. Bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra artık yeni bir dönem başlıyor. Yeni yaşantınızda birçok duygu bir anda yaşayacaksınız. Heyecan, korku, mutluluk, kaygı. Yeni düzende önceliğiniz bebeğiniz olacaktır. Mutlaka çevrenizde anne sütü ile ilgili birçok kişinin deneyimini duyacaksınız. Bu hikaye sizin ve bebeğinize ait olması gerekir. İlk 5 günde salgılanan koyu sarı renkteki süte kolostrum adı verilmektedir. Yeni doğan bebeğinizin bağışıklık kuvvetlendirici ilk koruyucu görevindedir. Anne sütünün içeriğinde karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve mineraller, hormonlar ve immunoglobulinler bebeğinizin gelişimini olumlu yönde etkileyen tek besindir.

Anne sütünün artırılması için ipuçlarına gelelim, her şeyden önce ilk annenin huzurlu olması, dinlenmesi, uyuması ve iyi beslenmesi gerekir. Kendiniz ve bebeğinize odaklayın. Diğer evin sorumluluklarınızı bir süre size yardımcı olmak isteyenlere devredin.İlk günlerde bebeğiniz her istedikçe sonrasında her iki saatte bir yada üç saatte bir belirli düzende emzirmeniz sizin bebeğiniz açısından daha iyi olacaktır'' dedi. .

Anne sütünü artıran yiyecekler

Anne sütünü arttıran yiyecekler hakkında da bilgi veren Tayşi, 'Anne sütünü arttırmak için beslenmeniz ve bol sıvı almanız da önemlidir. Günde 23 litre sıvı tüketmeli ve her emzirme sonrasında kaybettiğiniz sıvıyı takviye etmelisiniz. Yeterli ve çeşitli beslenmek anne sütü miktarını artıracağı gibi sizi de fazla kilolarınızdan kurtaracaktır. Öncelikli ihtiyaçlarınızdan birisi proteini ihtiyacınızı yeterli karşılamak olmalıdır. Et, tavuk, balık, yumurta, peynir gibi besinlere her öğününüzde yer vermelisiniz. Kendinizin ve bebeğinizin kalsiyum ihtiyacını da unutmayalım. Doğum sonrasında süt grubu sizi veya bebeği rahatsız ediyorsa laktozsuz süt veya yoğurt kullanabilirsiniz. Günlük kalsiyum ihtiyacını koyu yeşil sebzelerden ve susam kullanarak da sağlayabilirsiniz. Unutmayın! Şekerli besinler süt yapmaz. Şekerli yiyecekler sadece size kilo yapar. Bunun yerine daha besleyici olan sütlü tatlılar yemeniz sütünüzün miktarını artırabilir. Beslenmenizde mutlaka ceviz, fındık, badem, zeytinyağına yer verin. Bebeğinizin beyin gelişimini de olumlu yönde etkiler'' şekline konuştu.

Anne sütünün yeterli olup olmadığını anlamak isteyen annelere de tüyolar veren Saadet tayşi, ''Bunları yazdıktan sonra her zaman ben bunları yapıyorum ya ‘Anne sütüm bebeğime yetiyor mu’ diye sorularınızı da şimdiden duyuyor gibiyim. Unutmayın ki bebeğiniz için en mükemmel besin sizin sütünüz ve sütünüzün miktarını belirleyen ilk etken sizin ruh halinizdir. Bebeğinizin rutin kontrollerinde büyüme eğrisine göre gelişimi normalse, bezini günde 67 kez ıslatıyorsa, bebeğinizin memeniz ile ilişkisi iyi ise bebeğiniz büyüyor demektir'' diye konuştu.

