GKV’liler Cambridge Assessment English 2021 sertifikalarını aldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda düzenlenen 2021 Cambridge Assessment English Sınavları sertifika töreninde sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve okul idarecileri tarafından verildi.

GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, Cambridge Assessment English sertifikalarının uluslararası eğitim ve iş dünyasında kabul gören önemli bir belge olduğunu ifade ederek, “Uluslararası geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede birçok merkez tarafından uygulanan Cambridge Assessment English Sınavlarına 5 milyonun üzerinde öğrenci katılım sağlamaktadır. Bu sınavlar 812 yıllık bir geçmişi ve uluslararası geçerliliği olan Cambridge Üniversitesi tarafından, 1858 yılından beri yani 163 yıldır adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası belgelemektedir. 12 Haziran 2021 tarihinde okulumuzda gerçekleştirilen Cambridge Assessment English sınavlarından Starters, Movers, Ket, pet ve FCE kategorilerinde sınava giren tüm öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan önemli bir sertifika almaya hak kazanmış bulunuyorlar. Bu yıl öğrencilerimiz Cambridge Assessment English sınavlarının son basamağı olan FCE kategorisinde de ilk kez sınava girdiler. B2 First olarak da bilinen FCE yeterliği, İngilizce konuşulan bir ülkede kendi başınıza yaşamak, çalışmak veya İngilizce öğretilen dersler için eğitim almak için yeterli dil seviyesinde olduğunuzu gösterir. Öğrencilerimiz, başarıları ile okulumuzu ve ailelerinizi gururlandırdılar. Her birini ayrı ayrı kutluyor, bundan sonraki akademik yolculuklarında daha nice başarılar diliyoruz” dedi.

Düzenlenen törende sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları verildi.

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