14 yaşındaki Uğur'a çarpan otomobilin sürücü yakalandı



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te bisikleti ile yolun karşına geçmeye çalışan Uğur Emre Dalkılıç'a (14) çarparak ağır yaralanmasına neden olan otomobilin kaçan sürücüsü Ahmet Alagöz yakalandı. Gözaltına alınan Alagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 3 Ekim akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile yolun karşına geçmek isteyen Uğur Emre Dalkılıç'a, geri manevra yapan Ahmet Alagöz yönetimindeki 34 BHR 422 plakalı otomobil çarptı. Sürücü aracıyla kaçtı. Yaralanan Dalkılıç, olay yerine gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakım servisine alınan Dalkılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, otomobil sürücüsünün Ahmet Alagöz olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Alagöz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin geri yönde hareket ettiği ve bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa çarptığı, sürücünün durmayarak kaçtığı yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-10-05 15:23:53



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