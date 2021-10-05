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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihi mekanları gezdi

İHA

Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihi mekanları gezdi

Gazaintep'te düzenlenen Kitap Günleri Fuarı için kente gelen Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. İlber Ortaylı, Şahinbey ilçesinde restorasyon yapılan tarihi mekanları gezdi.
Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına katılmak üzere Gazaintep'e gelen Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Mecidiye Han ve Şehreküstü konaklarını gezdi. Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, restorasyonu beğendiğini ifade ederek, yapılan çalışmaların tarihi yaşattığını ifade etti.

''Çok önemli çalışmalar''
Akademisyen Yazar İlber Ortaylı, tarihi dokunun yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek, “1966 yılında buralardaki tarihi alanlar daha orjinaldi. Bir çok ev bakımsız ve çöküntü haldeydi ama insanlar orada yaşıyorlardı. Nüfusta bugünün nüfusunun çok altındaydı. Daha rahat ve az insanın olduğu bir şehirdi Gaziantep. O zaman Gaziantep’i sokak sokak gezmiştim. Sonra yaşanan iktisadi dönüşüm şehirlerde değişime neden oldu. Gaziantep’te bu değişimden nasibini alan şehirlerimizden birisi. Bu nedenle yapılan bu restorasyon çalışmalarını büyük bir başarı ve çok önemli bir hizmet olarak görüyorum. Hiç değilse belirli mekanlar özelikle Şehreküstü Konakları restorasyon çalışmalarıyla yeniden günümüze kazandırılmış. Yapılan bu çalışmalarla Gaziantep’in geçmişe dönük havası yeniden şehre hissettiriliyor” diye konuştu.

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