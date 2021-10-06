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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi tarafından terk edilen kadın kirayı ödeyemediği için evden atıldı

İHA

Eşi tarafından terk edilen kadın kirayı ödeyemediği için evden atıldı

Gaziantep’te, yaşayan Hatice Şimşek, eşi tarafından terk edilince 8 aydır elektriği ve suyu kesik yaşadığı evinden kirayı ödemediği için çıkartıldı. Gidecek yeri olmayan kadın eşyaları ile dışarda kaldı.
Gaziantep’te, yaşayan iki çocuk annesi Hatice Şimşek, ilk eşinin ölümünün ardından Mustafa Şimşek ile nikah masasına oturdu. Şimşek'in evliliğinin ilk yılları iyi giderken eşinin kızlarını istemediğini söylemesiyle adeta dünyası başına yıkıldı. Evliliğini kurtarmak isteyen kadın, kızlarıyla konuşarak evlerini ayırdı. Kızları evden ayrılmasına rağmen eşi Mustafa Şimşek 8 ay önce kendisini terk etti. Eve dönmeyen Mustafa Şimşek bu süreçte evin elektriğini, doğalgazını, suyunu kestirerek kirasını da ödemedi. 8 aydır kirasını alamayan ev sahibi ise dairesini bir başka aileye kiralayarak eşyaları evden çıkarttı.
Hiçbir geliri olmadığı için yeni bir ev kiralayamadığını belirten Hatice Şimşek, havaların da soğumaya başladığını ve nerede kalacağını bilemediğini söyledi. Hatice Şimşek, “Kocam öldükten sonra ikinci evliliğimi yapmaya karar verdim. Çocuklarıma alışması için onunla 7 ay nişanlı kaldın Sonra çocuklarımı kabul etti. Nikah yapma kararı aldık. 3 sene böylece beraber yaşadık. Ne olduysa 8 ay önce elektrik ve suyu kapattı. Evin kirasını vermedi gitti. Çocuklarımı istemedi, evliliğimi kurtarmak için çocuklarımı gönderdim. Ama kocam geride gelmedi” dedi.
Evden atılmasının da suçun kocasında olduğunu kaydeden Şimşek, ev sahibine bir kırgınlığı olmadığını ifade ederek, kiraların yüksek olmasından dolayı başka bir ev tutamadığını vurguladı. Birilerinin sesini duymasını umut eden Şimşek, “Sonuçta bir kadınım nereye gideyim ben, erkek olsa başının çaresine bakar ama ben bu yaştan sonra gidip otel köşelerinde mi yatayım, sokaklar da mı yatayım mutlaka birileri bir el açacak büyüklerimiz” diye konuştu.
İki kızı da kendisine kırgın olduğu için iletişim kurmadıklarını söyleyen Şimşek, şimdi kara kara geceyi nerede geçireceğini düşünüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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