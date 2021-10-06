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Gaziantep Büyükşehir, miniklere hayvan sevgisi aşılamak için düğmeye bastı Etkinliğin maskotu haline gelen ‘Fox’ öğrencilerin ilgi odağı oldu

İHA

Gaziantep Büyükşehir, miniklere hayvan sevgisi aşılamak için düğmeye bastı Etkinliğin maskotu haline gelen ‘Fox’ öğrencilerin ilgi odağı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinliklerin startı, Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu’nda verildi.
‘Fox’ isimli labrador cinsi köpeğin, gösterilerinin keyifle seyredildiği etkinlikte öğrenciler, gezegeni paylaştığı can dostlarla kaynaştı, hayvan korkusu olan bazı minikler korkularını yendi, onlara yakında ilgi gösterdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığınca çocuklardaki hayvan sevgisini güçlendirmek ve onların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini anlatmak amacıyla planlanan etkinlikler dizisinin başlangıç yeri, Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu’ydu. Etkinlikte, okul bahçesinde öğretmenleri eşliğinde yerini alan öğrencileri, can dostları karşıladı. Eğitmeninin talimatlarını bir bir yerine getiren ‘Fox’ isimli köpek çocukların ilgi odağı oldu. Ayrıca farklı türde hayvanlar hakkında bilgi sahibi olunması için çocuklarla yavru kedi, köpek, kuzu ve tavşan gibi diğer canlı türleri tanıştırıldı.
İlkokul öğrencilerinin keyifli dakikalar geçirdiği gözlerinden okunan farkındalık etkinliğinde büyükşehir bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, hayvanların yaşama hakkından tutun beslenme konusuna kadar birçok başlıkta tecrübe kazandıracak bilgiler aktardı, öğrencilerin hayvan sevgisini temelden güçlendirmenin önemine işaret etti. Birçok çocuğun sevgi bağı kurduğu can dostlarla anı ölümsüzleştiren öğretmenler, etkinliğin mimarı büyükşehir ekibine teşekkürlerini ifade etti.
“Her hafta bir okulumuzda etkinlik düzenleyeceğiz, farkındalık oluşturacağız”
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Yeryüzünde kurulan doğal dengeye baktığımızda görüyoruz ki burası sadece biz insanlara ait değil. Tüm canlılar yeryüzünde bizler gibi aynı yaşam hakkına sahip. Dilsiz olmaları onları bu haktan mahrum bırakmaya asla sebep olamaz. Bu anlayıştan hareket ederek ‘Hayvan Dostu Kent’ sloganıyla çocuklara hayvan sevgisi aşılamak, yeri geldiğinde kapılarının önüne koydukları bir kap su ve yemeğin hayvanlar nezdinde ne denli önemli olduğunu hatırlatmak için etkinlikler dizisi başlattık. Her hafta bir okulumuzda bu konsepte bir etkinlik düzenleyeceğiz. Gezegenimizin ortakları can dostlarımızı miniklerimize anlatmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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