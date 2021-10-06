Genç iletişimcilere oryantasyon eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi, 20212022 eğitimöğretim yılı oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

GAÜN İletişim Fakültesi’ne yeni kayıt yapan öğrencilerin şehri ve üniversiteyi tanımaları, akademik ve idari kadrolar ile tanışmaları amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

GAÜN Mavera Atatürk Kültür ve Sanat Sahnesi’nde gerçekleştirilen programda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emre Köksalan, öğrencilerin sosyal ve diğer faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların planlandığına değinerek Gaziantep Üniversitesi ve İletişim Fakültesi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

“İyi bir okuryazar olun”

Genç iletişimcilere seslenen Prof. Dr. Köksalan, İletişim Fakültelerinin önemine değinerek, öğrencileri sektör temsilcileriyle sık sık bir araya getireceklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Köksalan “İletişim Fakültesi’nde mezun olan bireyin medya okuryazarı olmadan önce edebiyat, felsefe, bilim okuru yani iyi bir okuryazar olmasını bekliyoruz. İletişim alanında sizlere verilen mesajların ne olduğunu, arka planda neler olduğunu ve bunu anlamlandırarak çözümleyebilmesini ve iletişim süreçlerini tasarlarken de daha iyisini kurabilmesini hedefliyoruz. İletişimci, içinde yaşadığı toplumu iyi anlamalı ve topluma uygun içerik üretmeli. Aynı zamanda iyi bir iletişimci içerik üretirken tek bir hakikate bağlı kalmamalı. Modern dünya bize gerçeğin tek ve mutlak ve değişmez olduğunu söylüyor. Dogmalar, ideolojiler ve kutuplaşmalar hep bunların bir neticesi olarak görülebilir. Sizden beklediğimiz, gerçek denen şeyin birçok farklı görünümünü olabildiğini fark etmeniz. Bir iletişimci bu alanda aksiyon alırken gerçekliğin çok boyutlu olduğunun farkında olması gerekiyor.”

Oryantasyon toplantısı sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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