EXPOBEL Çevre, Şehircilik Ve Teknoloji Fuarı Gaziantep’te başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, Türkiye’de ilk kez kapılarını çevre projeleri ve teknolojik alt yapısıyla örnek bir kent profili haline gelen Gaziantep’te açtı.

Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getiren EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı kapılarını Gaziantep’te açtı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ASELSAN, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TÜRKSAT, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin destekleri ile başlatılan fuar 9 Ekim tarihine kadar sürecek. Türkiye’de emsal niteliğinde uygulamalar arasında yer alan “Yazılım Köyü”, “Veri Koordinasyon Merkezi” ve “Robotik Kart Atölyesi”, “Oğuzeli/Bağbaşı Biyogaz Tesisi”, “Bağlarbaşı GES Projesi” hizmete giren ebelediyecilik sistemleri ve çevre projelerinde ön plana çıkması ile ilk olarak Gaziantep tercih edildi. Fuarda ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, gıda güvenliği, tedarik zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamalarında çalışmaları olan yerel yönetimler de yer alacak. Ayrıca paneller ve toplantılar ile de sosyal ve kültürel belediyecilik konularında en son gelişmeler irdelenecek.

Açılış programına Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 400 belediye başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, çeşitli illerin oda ve borsa başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

“Belediyeler, yerel yönetimlerin kalkınmasında öncü rol oynayacak konumdadır”

Açılış programında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, şehirlerin doğayı değiştiren insanın en büyük eseri olduğunu vurgulayarak, “İnsanın mekanla birleşmesinin en önemli örneği şehirlerdir. Sanayileşme ile birlikte kentlerimiz devasa boyutlara ulaştı. Nüfus ve mekan olarak çok büyüdüler. Buraları yönetmek ve geleceklerini inşa etmek zorlaştı. Şehrin tarihi kültürel ve doğal zenginlikleri yanında diğer yönlerini de tespit etmek doğru ve hızlı bilgi verilerine ulaşmak onları sınıflandırıp şehre dair karar mekanizmalarında kullanmak hayati önem kazandı. Ayrıca kalabalıklaşan şehrin, otopark, barınma, turizm gibi bu konularda ilgilileri bilgilendirmek, modern belediyecilik anlayışının ve bilgi toplumunun gereğidir. Bu konuda coğrafi ve kent bilgi sistemleri gibi projeler esas alınarak kentte dair sağlam bir veri akışı sağlamak mümkündür. Belediyeler, yerel yönetimlerin kalkınmasında öncü rol oynayacak konumdadır. Şehirler sadece mal üretimi ve satımını öncelememeli. 8 devlet 5 uygarlığa ev sahipliği yapan ülkemiz bu konuda emsalsizdir. Eşyanın eşya ile iletişim kurduğu günümüzde karmaşıklaşan şehir hayatı için teknolojiyi şehirde yaşamın hizmetine sunmak için gerçekleştirmek gerekiyor. Bu alanda kullanılan teknoloji, yazılım ve donanımdır. Bu durumda şehir daha güvenli hale gelecek. Enerji daha iyi yönetilecek, suç oranı düşecek, ulaşım iyileştirilecek, sağlık yönetimi daha verimli hale gelecek. Hızlı ve doğru verilerle iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına daha iyi müdahale edecek. Teknoloji ile tahrip ettiğimiz doğayı teknoloji ile onaracağımıza inanıyoruz” dedi.

“Anadolu kaplanları’nın yaptığı her ürünü burada sergilemesi çok önemli”

Gaziantep’in son yapılan yatırımlarla eğitim, bilim, teknoloji, fuarlar şehri odak noktasına gitmekte olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yıllarca kendi kaynağımızı kullanamadık. Yeşil, kaynak burada teknoloji Avrupa’daydı. Bunun böyle devam edemeyeceğini gördük. Fuarlar şehri olmak için çok çalıştık. Fuarların şehrin, ülkenin ekonomiye neler kattığını gördüm. Anadolu fuarcılığı, ‘Anadolu Kaplanları’ nın yaptığı her ürünü burada sergilemesi çok önemli. İşte biz ilk kez farklı bir şey yapıyoruz. Artık altyapı belediyeciliği bitti. Bilgi ve teknolojide yarışıyor, şehir ekonomisini konuşuyoruz. Belediyeler Birliği olarak çok özel çalışmalar yapıyoruz. Artık büyük bir rekabet var. Kalkınma yerelde, demokrasi yerelde başlıyor. Yerel kalkınmada biz bu şehirde 2 milyonun bize emanet olduğunu bilmeliyiz. Rekabeti yönetemezsek Paris Belediye Başkanı’nın dili ile konuşamaz, ortak söylem ve eylem dili oluşturamazsak şehirleri istediğimiz noktaya getiremeyiz. Ankara, İzmir, İstanbul’u tek başına kalkındırarak Türkiye’yi kalkındıramayız. 81 ilde aynı enerji, moral ve motivasyonu oluşturmamız lazım dedik. 94 ruhunu, Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da attığı o tohumu bütün Anadolu’ya yaymamız lazım dedik. Çalıştık, büyük projeler ürettik. ‘Akıllı Şehirleri’ artık bütün dünya konuşuyor. ‘Sağlıklı Şehirler’ dedik. Şehir sağlıklı, dirençli, güvenli değilse gördük ki pandemi bunu bize gösterdi. Şehrin sağlığı insan sağlığı ile alakalı. Dirençli ve güvenli şehir olmak için büyük gayret gösteriyoruz. Yeşil Şehirler dedik. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili fikir projeleri açtık. Engelliler için özel çalışmalar yaptık. Her bir alanda hayırda yarıştık. Bu bir paradigma değişimi. Çalışmalar zihinsel dönüşüm, yeni belediyecilik anlayışı. Bu anlayışta gelinen noktayı hepimizin özümsemesi lazım. Belediyeler Birliği bünyesinde yapılan bu çalışmayı en iyi uygulayanlardan biri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu” ifadelerini kullandı.

“Bilgi ekonomisi, ülke ekonomisi için yapacak çok işimiz gidecek çok yolumuz var”

Şahin konuşmasının devamında zor bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, “Bilgi ekonomisi, ülke ekonomisi için yapacak çok işimiz gidecek çok yolumuz var. 2018 yılında dünyada büyük kriz olduğunda bizi teğet geçmesinin nedeni özel sektör, çiftçisi, oda başkanlarını dinleyerek reformlar yaptık. Bu yetişmiş insan gücü ile oluyor. Dibinde koca bir savaş varken hangi şehir 300 fabrika yapar? Cesaretli, özgüveni yüksek dünyayı bilen sanayicilerimiz var. Bu yüzden bir, beraber olur, ‘Her şey Türkiye için’ diyerek yolumuza devam eder, safları sıklaştırır, yolumuza devam edersek bizi kimse tutamaz. Bu zor dönemde de, pandemide bu krizi fırsata çevirmek için aklımızı kullanıp çalışacağız. Bu şehir dirençli, sağlıklı, çalışkan şehir. Bu şehrin şehri emini olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Gaziantep kendini geliştiren ve farklılaştıran bir şehir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Gaziantep’e yönelik övgü dolu sözler kullanarak, “Bütün kurumlar ve liderlerde birlik ve beraberlik var. Gaziantep’in sırrı bu. Egoları bir tarafa bırakıp, iktidar muhalefet bir araya gelip çalışınca bu rahmeti ve bereketi Gaziantep’e veriyor. Zenginleşmenin yolu bu. Gaziantep’te aldığım morali Anadolu’ya götürüyorum. İçerde ve dışarda yaşadığımız bunca sıkıntıya rağmen Gaziantep ihracatta rekorlar kırıyor. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Bütün dünyada marka şehirler var. Türkiye’de en çok ihracat yapan 5’inci şehir. Bu Gaziantep’in girişimci yönünü gösteriyor. Krizler fırsatları getiriyor. Pandemide özveri ile çalışanları yürekten kutluyorum. Üretim kadar tanıtım da çok önemli. Böyle fuarlarla ürününüzü pazarlayabilirsiniz. Yerli ve milli değerlere sahip çıkıyorsunuz. Gaziantep kendini geliştiren ve farklılaştıran bir şehir. Yerel kalkınmanın ve şehri zenginleştirmenin yolu bu tanıtım ve markalaştırmadan geçiyor. Burada herkesin yürekleri bir atıyor. Türkiye’de örnek teşkil eden belediyecilik anlayışı Fatma Şahin, OECD’de Şampiyon Belediye Başkanı seçildi. Fazlasıyla hak ettiği bu ödülü alırken bu gururu beraber yaşattı bize. Başarısını uluslararası arenaya taşına başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle fuarlarla Gaziantepli kardeşlerim ve Türkiye kazanacak” diye konuştu.

