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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’in yıldızları ödül töreni SANKO şirketlerine altı ödül verildi

İHA

Gaziantep’in yıldızları ödül töreni SANKO şirketlerine altı ödül verildi

SANKO Holding şirketleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde, altı ödül aldı.
Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi firmaların yanı sıra, TÜBİTAK ve KOSGEB ArGe desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan ve dijital dönüşüm alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmalara da ödül verildi.
Ödüller, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve konuklar tarafından firma temsilcilerine birlikte takdim edildi.
SANKO şirketlerine altı ödül
SANKO Holding şirketlerinin altı ödül aldığı törende, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Sanko Tekstil İşletmeleri adına Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu’na ödülü, Vali Davut Gül takdim etti.
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu kategorisinde Süper Film Ambalaj adına SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, ÇİMKO Çimento ve Beton adına ise Genel Müdür Önder Kırca, ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den aldı.
Aynı kategoride, SANKO Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Akyol’a SANKO Enerji adına ödülü, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver takdim etti.
Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında olan SANKO şirketlerinden Bartın Çimento’nun ödülü, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından Bartın Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günbulut’a verildi.
“En Fazla Patent Tescili Yapan Firma” ödülüne değer görülen SANKO Okulları’nın ödülünü ise Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’ndan aldı.
Diğer katılımcılar
Ödül takdiminin ardından ödül alanların ve konukların birlikte fotoğraf çektirdiği törene, Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kıvanç ve Engin Yeşil, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, kaymakamlar, siyasi partilerin il başkanları, kurum temsilcileri, çevre il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odaları ile borsa başkanları ve sanayiciler de katıldı.

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