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Altunkaya Şirketler Grubu'na Gaziantep'in yıldızları ödülü Altunkaya'ya ödülünü TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu verdi

İHA

Altunkaya Şirketler Grubu'na Gaziantep'in yıldızları ödülü Altunkaya'ya ödülünü TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu verdi

Türkiye’nin global pazarlardaki gururu ve en önemli markalarından birisi olan Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasında yer alması nedeniyle Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde başarılarından dolayı ödüllendirildi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığı "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni’nde Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş. ödüllendirildi. Şehitkâmil Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.,'ye verilen ödülü Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'ya takdim ettiler.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.,'nin başarılarının Türk ekonomisi için gurur verici olduğunu belirterek, Mahsum Altunkaya'yı kutladı. Altunkaya da ekonomiye katkı ve istihdama destek amacıyla yatırımlarının süreceğini ifade ederek Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.
“İnsan sağlığı için üretiyor dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz”
Pandemi sürecinde firmaları tarafından üretilen birçok ürünün insan sağlığı ve hijyeni için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya Altunkaya Şirketler Grubu hakkında da bilgiler vererek, “ Altunkaya Şirketler Grubu gıda sektöründe kalite ve güven misyonu ile sunduğu 2000'e yakın ürün ve 7 farklı marka ile dünya pazarlarına açılmıştır. Altunkaya Grup bünyesinde faaliyet gösteren gıda sektöründeki dev markası Altunsa ile tüm mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydeki 1000 den fazla ürün çeşidini, Ortadoğu başta olmak üzere 40 tan fazla ülkeye ihraç etmektedir. %95i ihraç olan ürünlerinin her geçen gün pazar payını ve ihraç ettiği ülke sayısını arttıran Altunkaya Şirketler Grubu, uluslararası ve lider bir Türk gıdaiçecek şirketi olarak tanınmayı ilke edinerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Gıda ve içecek iş alanlarında önemli yatırımlar yapan Altunkaya Şirketler Grubunun 2005 yılında faaliyete başlayan tesisi Altunsa Gıda, toz içecek üretimi ile başlayıp ürün gamını kahve ürünlerine kadar genişletmiştir. Ortadoğu ülkelerinin en büyük markalarından olan Mahmood Coffee Altunsa Gıda tarafından üretilmekte ve sınıfının en iyi hizmeti sağlayıp müşterilerle güçlü ortaklıklar kurmaktadır. Altunkaya Group’a bağlı 2 büyük üretim tesisinden biri olan Lidersan Gıda, 2007 yılında faaliyete geçmiştir ve 180 bin ton/yıl katı ve sıvı yağ üretim kapasitede 200'e yakın ürün çeşidine sahiptir. İstikrarlı ve sürdürülebilir büyüme sürecinde tüketici sağlığına itibar etmeyi görev olarak görmekte ve çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Gıda sektöründe hızla büyüyen Altunkaya Grup, Altunsa markalı ürünleriyle ulusal ve uluslararası normlara uygun kaliteli ve güvenli gıdalar üreterek müşterilerinin memnuniyetini sağlamakta ve ihracat pazarında Türkiye’nin ismini gururla taşımaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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