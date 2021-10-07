Gaziantep’in yıldızları ödül töreni gerçekleştirildi GSO ekonomiye güç katan sanayicileri ödüllendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde belirlenen kategorilerde 81 firmaya ödül verildi.

İSO Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren, TÜBİTAK ve KOSGEB ArGe desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan ve dijital dönüşüm alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmaların ödüllendirildiği tören, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde (ŞKM) düzenlendi.

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni, sanayicileri yeşil üretime ve çevreci yaklaşımlara teşvik etmek, gelecek nesillere yeşil ve temiz bir gelecek inşa edebilmek ve yenilikçi stratejilerle sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak hedefiyle bu yıl “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” farkındalığı temasıyla gerçekleştirildi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Irak Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, kurum temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Sanayiciler Gaziantep’i bölgede bir yıldız haline getirdi”

Gaziantep’in sanayisi, üretimi ve ihracatı ile Güneydoğu Anadolu’nun seçkin bir şehri olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, sanayicilerin Gaziantep’i bölgede bir yıldız haline getirdiğini söyledi. Gaziantepli sanayicileri ve ihracatçıları kutlayan Suver, “Ülkemiz ekonomisinin büyümesinde önemli bir payı olan şehrimiz Gaziantep’i tebrik ediyorum. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları için yürütülen çalışmaları da önemli buluyorum. Çünkü tüketilen kaynaklar insanlığın başına bir bela olarak dönecektir. Yeni bir dönem için yeni bir fırsat. Bu fırsatı Gaziantepli girişimcilerin yakalayacağına inanıyorum. Burada ben bu ışığı gördüm” dedi.

“Gaziantep’in üretim, istihdam ve ihracattaki başarısı takdire şayandır”

Gaziantep’in üretim, istihdam ve ihracattaki başarısının mimarları olan sanayicileri kutlayan Gaziantep Valisi Davut Gül de sanayicilerin dedelerinden ve babalarından aldıkları bayrağı daha ileriye götürmek için yaptıkları çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti. Gaziantep’in birlikte iş yapma kültürüne sahip olduğunu belirten Gül, “Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün, kardeşliğin, güvenliğin ve istikrarın ne olduğunu bilen bir şehir. Gaziantep Sanayi Odamızın öncülüğünde firmalarımızın geleceğin şartlarına hazırlanmaya başladıklarını görmek bizi mutlu etti. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çatı üstlerindeki güneş enerjilerinin kapasitesi 75 megabayt. Bu daha başlangıç ve daha ilerisini yakalayacaklarına inanıyorum. Her bir firmamızı ayrı ayrı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep sadece Türkiye’nin değil, bütün bölgenin yıldızı haline geldi”

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bir asır önce, bu şehrin insanları, vatan aşkının, millet ve bayrak sevgisinin ne olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Şahin Bey, Karayılan, Şehit Kamil ve daha niceleri burada simgeleşti. Onlar gibi binlerce vatan evladı da bu ülke için şehit düştü. Vatan için canlarını veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Dün milli mücadelenin sancaktarı olan Gaziantep bugün de girişimcileriyle, sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin değil bütün bölgenin yıldızı haline geldi” diyen Hisarcıklıoğlu, “Tüm bu coğrafyanın rol modeli ve itici gücü oldu. Yılda 10 milyar dolar ihracata ulaşmaya çok az kaldı. Yine 10 yıl önce en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında Gaziantep’ten 35 firma vardı. Şimdi bu sayı da 67’ye yükseldi. Listede en fazla firmaya sahip 4. il haline geldi. Sadece sanayide değil, tarımda marka oldu. Tarım ihracatında ilk 5 şehir içinde yer aldı. Turizmde müthiş atağa kalktı. Hem tarih ve kültür turizminde, hem gastronomi turizminde bir dünya markası haline geldi. UNESCO’nun listelerine girdi. Diğer taraftan teknolojide atılım yaptı. Gaziantep Teknopark en hızlı büyüyen teknoparklar arasında yer aldı. Kısaca Antep, toprağı, insanı ve ekonomisiyle gerçek bir marka şehre dönüştü. İşte bu başarının mimarları olan sizlerle, bir arada olmak da bana ayrı bir onur ve mutluluk veriyor. Gaziantep Sanayi Odamızı kutluyorum, Adnan Ünverdi Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Onların çalışmalarıyla Gaziantep küresel ekonomide de söz sahibi bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Yine Odamız, başlattığı sanayide dönüşüm hamlesiyle şehre kazandırdığı model fabrikayla, kurduğu teknoloji geliştirme merkeziyle ve Mesleki Eğitim Merkeziyle, şehrimize hem nitelikli insan hem de yüksek teknoloji ve yüksek katma değer kazandırıyor. Projeleriyle Gaziantep’i adeta geleceğe taşıyor. Sanayi Odamız kuruluşundan itibaren Gaziantep’e değer katan hizmetlerde bulunuyor” diye konuştu.

“Gaziantep olarak başarımızı beşeri sermaye ve yetişmiş insan gücü sağlıyor”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada TOBB’un esnafa ve üreticilere öncülük ederek önce memleket iradesiyle çalıştığını söyledi. Gaziantepli sanayicilerin sürekli çalışan bir iradeden geldiklerini ve Gaziantep’in İzmir gibi şehirlerle yarışacak kadar geliştirenlerin sanayiciler ve ihracatçılar olduğunu kaydeden Şahin, “Herkes sanayici olamaz. Herkes sanayi memleketi hiç olamaz. Bugün sanayi şehriysek ve eğer bugün bunları konuşabiliyorsak ve eğer bütün dünyaya ihracat yapabiliyorsak, ikinci dünya savaşından daha da fazla adam kaybettik diyen ABD’nin o duruşuna karşı Gaziantep modeli çalıştıysa, bu millet 15 Temmuz’da tankların önüne durup vatan için millet için ne yaptıysa benim sanayicimde makinayı çalıştırarak yaptı. Daha fazla üretim ve istihdam için sürekli gayret gösterdiniz. Ecdadımız da aynısını yaptı. Şartlar değişse de zaman geçse de vazifemiz hep aynı. Gaziantep olarak başarımızı beşeri sermaye ve yetişmiş insan gücü sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Gaziantepli sanayiciler olağanüstü şartlarda büyük başarılar elde etti”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasına Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Gaziantep savunmasının tüm şehit ve gazilerini anarak başladı. Vatan topraklarının bağımsızlığı uğruna geçmişte cephelerde zorlu mücadeleler verildiğini, bugün de benzer şekilde Gaziantepli sanayicilerin küresel krizlere ve salgınlara karşı olağanüstü şartlarda büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Ünverdi, “Pandeminin en derinden yaşandığı 2020 yılında istihdamımızı yüzde 7,3 artırdık. Bu yılın ocakhaziran döneminde ise kent genelinde çalışan sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artışla 392 bine yükseldi” dedi.

“Gaziantep sanayide ve ihracatta tarih yazdı”

Gaziantep’in ihracatta yeni rekorlara imza attığını, en fazla ihracat yapan 10 il içinde pandemiye rağmen ihracatını artırabilen iki ilden birisi olduğunu kaydeden Ünverdi, “2021’deki ihracat hedefimiz pandemiye ve küresel sorunlara rağmen 10 milyar dolar. Bunu da hep birlikte gerçekleştirecek ve yıllık bazda çift haneli rakamlara ulaşarak yeni bir rekora imza atacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Burada sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, çalışanlarımızın özverisi, fedakarlığı asla unutulmaz, salgına rağmen Gaziantep tarih yazmıştır” ifadelerini kullandı.

“Şehrimiz yenilikçiliğiyle yeşil dönüşüme öncülük edecek”

Sanayiyi sürdürülebilir kılmak ve yarının beklentilerine hazırlamak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Ünverdi, bu nedenle Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninin temasını “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” olarak belirlediklerini kaydetti. Yaşanabilir bir dünya ve sanayinin geleceği açısından bu iki unsurun çok büyük önem taşıdığının altını çizen Ünverdi, “Yeşil Mutabakat kriterlerine uyum konusunda Gaziantep Sanayi Odası olarak firmalarımıza yol göstermek ve bu süreci birlikte tamamlamak hedefiyle hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye sanayisinin itici gücü olan Gaziantep için de yeşil dönüşüm bir tercih değil mecburiyettir ve Gaziantep yenilikçiliğiyle bu dönüşüme öncülük edecektir. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran konuklarımıza, şehrimize ve ülkemize değer katan tüm insanımıza şükranlarımızı sunuyor, ödül alan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ödül töreni, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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