Antepsan’a Gaziantep’in Yıldızları Ödülü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde Antepsan Kuruyemiş Gıda Turizm SAN. ve tic. LTD. ŞTİ. ödül alarak Gaziantep’in yıldızları arasına girdi.

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde belirlenen kategorilerde 81 firmaya ödül verildi.

İSO Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren, TÜBİTAK ve KOSGEB ArGe desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan ve dijital dönüşüm alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmaların ödüllendirildiği tören, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde (ŞKM) düzenlendi. Antepsan Kuruyemiş Gıda Turizm SAN. ve tic. LTD. ŞTİ. ödül alarak 81 firma arasına adını yazdırırken ödülü Antepsan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakır Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın elinden aldı.

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni, sanayicileri yeşil üretime ve çevreci yaklaşımlara teşvik etmek, gelecek nesillere yeşil ve temiz bir gelecek inşa edebilmek ve yenilikçi stratejilerle sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı mümkün kılmak hedefiyle bu yıl “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” farkındalığı temasıyla gerçekleştirildi.

Antepsan

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, ağabeyi İzzet Bakır ile düşük bir sermayeyle 2008 de kurdukları Antepsan Firması, iki kardeşin azmi ve başarısıyla günden güne büyümeye devam ediyor. Firma son olarak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında firma 26’ıncı sırada yer aldı.

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