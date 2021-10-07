Şehit Özköse, törenle memleketine uğurlandı

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)SURİYE'nin El Bab bölgesinde teröristlerin üs bölgesine gerçekleştirdiği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Samsun´a uğurlandı.

El Bab'da sabaha karşı teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit oldu. Şehit Özköse için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2´nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Tayfun Özköse´nin öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Samsun´a gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-10-07 16:00:26



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