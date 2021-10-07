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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunlu şehit Tayfun Özköse'nin naaşı memleketine uğurlandı

İHA

Samsunlu şehit Tayfun Özköse'nin naaşı memleketine uğurlandı

Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Elbab yakınlarında terör örgütü PKKYPG üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu Samsunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (23) şehit oldu. Şehidin acı haberi Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin yakınlarına verildi. Şehidin baba evine Tekkeköy Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin naaşı Gaziantep'ten memleketine uğurlandı
Acı haberin aileye verilmesinin ardından şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende şehidin özgeçmişi okunduktan sonra dualar edildi. Yapılan dualar ardından şehidin naaşı askeri uçakla Gaziantep'ten memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'ne uğurlandı.
Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, askeri erkan, kent protokolü ve diğer yetkililer katıldı.
Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin 8 Ekim Cuma günü, memleketi Samsun Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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