GAÜN’DEN örnek sosyal sorumluluk projeleri

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Gaziantep Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen "Eğitim Hakkımı Destekle" ve "Eğitimimde Yanımda Ol" projelere sertifika töreni gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında; Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının katılımı ile “Eğitim Hakkımı Destekle” projesi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının katılımı ile “Eğitimimde Yanımda Ol” projeleri hayata geçirildi.

“Eğitim Hakkımı Destekle” projesi çerçevesinde Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi’nde koruma altında bulunan okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların akademik ve sosyal gelişimleri için destek sağlandı. Bunun yanında, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının katılımları ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında olan ortaokul düzeyindeki çocukların öncelikle Matematik derslerindeki akademik gelişimlerinin iyileştirilmesi ve bunun yanında sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için çalışmalar gerçekleştirildi.

“GAÜN’ün kapısı herkese açık”

GAÜN Mavera Atatürk Kültür ve Sanat Sahnesi’nde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocukların eğitimden uzak kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Gaziantep’te eğitimsizlik adına ne varsa kendimi ve Gaziantep Üniversitesi’ni sorumlu olarak görüyorum. Bu sorumluluğu üzerime alıp sizlerle beraber çözüm üreteceğiz. Sorumlu olmazsak çözüm üretemeyiz. Toplumda aksayan yön varsa cehaletten kaynaklandığını düşünüyorum. Cehaleti yok edecek olan da eğitim ordusudur. Öğrencilere eğitim ordusunun birer parçası olarak inanılmaz görevler düşüyor. Bu tür projeleri iş olarak görmüyoruz, görevlerimizden bir tanesidir. Kimsesiz çocukları eğitime kazandırmak hepimizin vazifesi olması gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi Rektörü olarak Gazianteplilere sesleniyorum. Eğitim adına her türlü işbirliğine varız. Gaziantep Üniversitesi’nin kapısı sonuna kadar herkese açık. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Hepimiz sorumluluk alarak onların yanında durmamız gerekiyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise herkesin sorumluluk olarak çocukların yanlarında durmalarının gerektiğinin altını çizerek, “Bu konuyu Rektör hocaya açtığımda bizden koruma altındaki çocuklarla ilgili her türlü desteği vereceğini söylemişti. Desteklerinin meyvesini bu projelerle aldık. Bu çocuklar aile, okul ve sosyal çevreden yoksunlar. Bu yoksulluklar ancak destek sağlanarak giderilebilir. Akranlarınla yarışabilir durumda olmaları için herkesin desteğine ihtiyaçları var. Bireysel ve yoğunlaştırılmış bir eğitim programı pandeminin el verdiği ölçüde gerçekleştirdik. Dünyamızın temel unsurlarından biri olan çocukların ihmal edilmesinin asla kabul edilir bir tarafı yok. Hepimiz sorumluluk alarak onların yanında durmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimize teşekkür ediyorum”

Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin de projelerin öneminden bahsederek, “Bu çocuklarımız her ne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koruması altında da olsa toplumun diğer kesimlerinin bu çocuklara yönelik sorumluluğu ortadan kalkmamalıdır. Üniversitemiz bu sorumluluğun bilinciyle Rektörlüğümüz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak bir protokol imzaladı. Bu protokol kapsamında ‘Eğitim hakkımı destekle’ ve ‘Eğitimde Yanımda ol’ isimli topluma hizmet uygulamaları projeleri geliştirildi. Geçtiğimiz dönemde bu projelerde görev alan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmalar ardından "Eğitim Hakkımı Destekle" ve "Eğitimimde Yanımda Ol" projelerinde yer alan akademisyen ve öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

