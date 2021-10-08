SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ etkinliği

“Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 17 Ekim Emzirme Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, bebekler için en sağlıklı besin olan anne sütünün özendirilmesi, anne ve anne adaylarına emzirme konusunda doğru bilgi ve alışkanlıkları kazandırmaya yönelik olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Emzirme Haftası dolayısıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulan stantta, Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur, anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yaparak, armağan takdim etti.

Yoğun ilgi gören standı İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Saime Nilgün Keloğlu, Şube Personeli Seda Kıroğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar, Hüseyin Söylemez, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, Başhemşire Ceylan Özyılmaz ile hekimler ve personel de ziyaret etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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