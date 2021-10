Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur’an Kursu açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’te hayırseverler tarafından yaptırılan ‘46 Yaş Ravza Kur’an Kursu’ açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’te hayırseverler tarafından yaptırılan ‘46 Yaş Ravza Kur’an Kursu’ açılış törenine katıldı. Prof. Dr. Erbaş, törende yaptığı konuşmada, “Bizim amacımız, yeryüzünde Rabbini tanıyan, Peygamberini tanıyan, barış nedir, sevgi nedir, huzur nedir, birlikte yaşamak tecrübesi nedir, Farklı düşünenlere karşı hoşgörü nedir bütün bunları hazmetmiş bir toplum ortaya çıkartmak” dedi.

Günlerin en hayırlısı olan Cuma gününde hayırlı bir açılış yaptıklarını kaydeden Erbaş, "Burada, 4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımız Rabbini öğrenecek, Peygamberini öğrenecek, vatan sevgisini öğrenecek, millet sevgisini, bayrak sevgisini, büyüklerine saygı nedir, büyüdükleri zaman küçüklere saygı nedir, sevgi nedir bunu öğrenecekler. Hocalarımız İlahiyat Fakültesi mezunu, Ön lisans İlahiyat mezunu. Mezun olduktan sonra bu görevlerini yaparken Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz 360 kredilik sertifika pedagojik formasyon sertifikasının tamamlayan hocalarımız burada ders verecek” ifadelerini kullandı.

Toplam 5 bine aşkın kursta hocaların tamamının hanımlardan oluştuğunu kaydeden Erbaş, “Çocuklara yönelik davranışları nasıl olmalı bütün bunlarla ilgili eğitimleri de almış, anne şefkati ile çocuklarımıza sahip çıkan hocalarımız var. Ülke geleninde yaklaşık 5 bini aşkın kursumuzda hocalarımızın tamamı hanımlardan oluşuyor. Allah iyileri sever, bizim amacımız yeryüzünde Rabbini tanıyan, Peygamberini tanıyan barış nedir, sevgi nedir, huzur nedir, birlikte yaşamak tecrübesi nedir, farklı düşünenlere karşı hoşgörü nedir bütün bunları hazmetmiş bir toplum ortaya çıkartmak” ifadelerini kullandı.

Çocukların gelişimi için her türlü desteği vereceklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “46 yaş gerçekten çok önemli. Biz okullarla sürekli diyalog halindeyiz. Her konuda çocuklara ne versek, en küçük anasınıfından başlamak üzere hassasiyet daha fazla. Çocuk büyüdükçe hassasiyet azalıyor. Gerek çevre temizliği konusunda gerek diğer konularda anasınıfı öğrencilerimizin hassasiyetini gördük. Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı, Gaziantep İl Müftümüzün de ilimizde takip ettiği, sayın Valimizin de önderliğinde şu ana kadar 19 tane 46 yaş anasınıfı Kur'an Kursu protokolü yaptık. İnşaatların bir kısmı devam ediyor. Bunlar bir bir yapılıyor” şeklinde konuştu.

Manevi gelişimin de çok önemli olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, “Bir taraftan camiler yapılıyor, bir taraftan 46 yaş anaokullarımız var. Çocuklarımızın eğitimi her açıdan önemli. Biz de bunlara katkı sağladığımız zaman kendimizi gerçekten mutlu hissediyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dinin doğru öğrenilmesi konusunda kursların önemini vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül ise dini değerlerin öğretilmesi ve bunun müftülük eliyle yapılmasının dinin doğru öğretilmesi, doğru öğrenilmesi konusunda gelecek kuşaklara bırakacak en büyük emanet olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve protokol ile kursta eğitim gören çocuklar kurdeleyi kesti. Kursta incelmelerde de bulunan Erbaş, çocuklara oyuncak hediye ederek sohbet etti.

