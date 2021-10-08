Uzm. Dr. Mukadder Çolak NCR Hospıtal’da

NCR International Hospital, radyoloji alanında gücüne güç katarak Uzm. Dr Mukadder Çolak’ı güçlü hekim kadrosuna dahil etti.
NCR International Hospital, Radyoloji alanında gücüne güç katarak Uzm. Dr Mukadder Çolak’ı güçlü hekim kadrosuna dahil etti. Başarılı bir Radyodiagnostik Uzmanı olarak bilinen Çolak, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.
Uzm. Dr. Mukadder Çolak kimdir
Uzm. Dr. Mukadder Çolak, 1986 yılında Gaziantep’te doğdu İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamladıktan sonra 20092011 yılları arasında mecburi hizmetini Nizip Devlet Hastanesi’nde yaparak ilk hekimlik görevine başladı. Çolak, 20112016 yılları arasında ise Gaziantep Üniversitesi’nde Radyoloji İhtisas eğitimini tamamladı. 2016 yılının Temmuz ayında Midyat Devlet Hastanesi’nde çalışan Çolak, 20162019 yılları arasında Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. Uzm. Dr. Çolak, 2021 Ekim ayı itibari ile NCR Internatıonal Hospıtal'da hasta kabulüne başladı.
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